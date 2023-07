Direktor srbske varnostno-obveščevalne agencije BIA, Aleksander Vulin, se je znašel na seznamu oseb, proti katerim je ameriško finančno ministrstvo uvedlo sankcije, in sicer zaradi hudih obtožb vpletenosti v organizirano trgovino z drogami, podpore ruskim dejavnostim za destabilizacijo zahodnega Balkana, sodelovanja s trgovcem z orožjem Slobodanom Tesićem in korupcije. Vulinu so med drugim blokirali vse imetje oziroma premoženje, ki bi ga imel v ZDA, in omejili možnost finančnih transakcij.

Predsednik Aleksandar Vučić se je odzval z besedami, da je Vulin, sicer tudi bivši notranji in obrambni minister, tarča ameriških sankcij zaradi podpore Rusiji, ne zaradi kriminalnih dejanj. »Nisem opazil, da bi kokain našli v Vulinovi pisarni, ampak so ga v Beli hiši,« je rekel, misleč na nedavno odkritje manjšega zavitka te droge v omaricah za predmete udeležencev vodenih ogledov Bele hiše. Čigava je droga, še niso ugotovili. Vučić je dodal, da so ZDA tudi proti njemu uvedle sankcije konec 90. let in, »pošteno rečeno, mi je bilo popolnoma vseeno«.

Srbska skupščina pa je izglasovala razrešitev ministra za gospodarstvo Radeta Baste, ki se je edini v vladi zavzemal za uvedbo sankcij proti Rusiji, rekoč, da gospodarstvo in ljudje trpijo, ker oblast vodi prorusko politiko, kot je dejal za srbski Danas. Zamenjavo Baste, ki je zelo kritičen do Moskve in od vseh v srbski vladi najbolj proevropsko usmerjen, je že junija predlagala premierka Ana Brnabić. Sam je medtem ustanovil gibanje Evropska pot Basta, s katerim namerava sodelovati na volitvah na vseh ravneh, kot je dejal za Danas.

Vučiću naj bi pomagali troli

V Srbiji je izbruhnila tudi afera z razkritjem trolov, potem ko se je pred dnevi na spletu pojavil seznam več kot 14.000 lažnih profilov na različnih družbenih omrežjih, ki naj bi jih upravljali zaposleni na ministrstvih, občinah, šolah in v drugih državnih ter lokalnih institucijah. Vsi so hvalili predsednika Aleksandra Vučića in napadali njegove nasprotnike.

Profili trolov naj bi bili razdeljeni v štiri kategorije. Eni so hvalili Vučića in SNS, drugi omalovaževali njegove nasprotnike, tretji pomagali graditi Vučićev kult osebnosti, četrti pa so se odzvali v posebnih situacijah. Po poročanju srbskih medijev naj bi upravljalci za delo prejemali honorarje. Kmalu po razkritju seznama so z družbenih omrežij izginili številni profili. Vučić je v odzivu na svojem instagram profilu delil slike nasmejanih mladih ljudi, na katerih piše: »Najbolj na svetu ljubim Srbijo in Srbsko napredno stranko. Da, sem bot SNS.«

To ni prva afera z lažnimi profili v Srbiji. Pred leti je twitter izbrisal okoli 8500 računov, ki so skrbeli za ustvarjanje dobrega mnenja o SNS in Vučiću in so napisali več kot 40 milijonov tvitov. Med politiki, ki so priznali uporabo trolov in botov, je bil tudi beograjski župan Aleksandar Šapić.