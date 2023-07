Svet direktorjev EIB je že 15. maja 2019 odobril posojilo družbi 2TDK, vendar je za dokončno odobritev določil številne pogoje. Med drugim je zahteval poroštvo države, podpisano koncesijsko pogodbo in pogodbo SLA (Service Level Agreement) s SŽ-Infrastruktura, konkurenčni postopek izbora nadzornika gradbenih del, izdelavo revizije prometnega modela, omejitev v zvezi z višino ocenjene vrednosti gradbenih del ter ustrezno posodobitev finančnega in ekonomskega modela, so pojasnili na ministrstvu. Posojilo EIB predstavlja nekaj več kot petino celotne vrednosti investicije. Ta je namreč v tekočih cenah ocenjena na 1,109 milijarde evrov.

EIB je določila tudi pogoje za začetek črpanja posojila: dokončanje izkopnih del v vseh predorih, zaprtje celotne finančne konstrukcije in zaključeni okoljski postopki ter zagotovljena finančna sredstva v povezavi z investicijami za širitev Luke Koper.

Družba 2TDK je večino teh pogojev za podpis kreditne pogodbe izpolnila že v drugi polovici leta 2021, ko je EIB predložila tudi študijo izvedljivosti in pojasnila vrednost glavnih gradbenih del. Zaradi rasti cen materialov in energentov ter inflacije je morala še drugič novelirati investicijski načrt (prvič ga je leta 2019), v katerem je določila novo investicijsko vrednost z opredelitvijo virov financiranja. Novelirani investicijski načrt je vlada v vlogi skupščine družbe potrdila 24. maja letos.

EIB je ob vseh pogojih, ki jih je družba 2TDK morala izpolniti, še dodatno preverjala navedbe civilne družbe ter posameznikov, ki so se obrnili na njih tako glede spoštovanja okoljskih standardov kot tudi glede različnih navedb o transparentnosti projekta, pravijo na ministrstvu.

»Po glasovanju sveta direktorjev EIB in posledični odobritvi posojila, za katero je bilo treba predložiti vrsto dokumentov in posredovati precej dodatnih pojasnil za izpolnitev zahtev EIB, je jasno, da družba 2TDK projekt vodi transparentno in gospodarno ter da je drugi tir ekonomsko upravičen projekt, ki bo izboljšal povezljivost Slovenije s srednjo in vzhodno Evropo ter prinesel slovenskemu gospodarstvu številne koristi,« pravijo na ministrstvu.

Gradnja okoli 27-kilometrske nove povezave med Divačo in Koprom naj bi bila končana do konca leta 2025, vlaki pa naj bi po progi na podlagi začasnega uporabnega dovoljenja oziroma odločb začeli voziti v prvi polovici leta 2026.