Interni izredni nadzor je bil odrejen 31. marca, in sicer zaradi očitkov o nepravilnosti in netransparentnosti postopka izbire naložb za zmanjševanje poplavne ogroženosti v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Revizija je pokazala določene pomanjkljivosti, ki pa jih bodo v skladu s priporočili tudi nemudoma odpravili. »Med slednjimi je tudi to, da morajo javni uslužbenci v dokumentarnem sistemu zagotoviti ustrezno evidentiranje dokumentov v zvezi z omenjeno zadevo,« je pojasnil minister.

Revizija je ugotovila tudi nedoslednosti pri projektih na srednji Save in Dravi. »Direkcija RS za vode bo znova pregledala projekte na srednji Savi in Dravi, ki niso bili vključeni v tabelo nabora projektov načrta za okrevanje in odpornost in s katerimi niso bili sklenjeni sporazumi, saj obstaja tveganje neenakopravne obravnave teh projektov,« je še pojasnil minister. Ugotovitve vnovičnega pregleda in ovrednotenja omenjenih projektov mora direkcija pripraviti do 1. avgusta letos. Po navedbah državnega sekretarja na ministrstvu Mateja Skočirja pričakujejo, da bodo rezultati znani v slabem mesecu dni. Če se bo izkazalo, da kateri od projektov izpolnjuje kriterije za vključitev v načrt za okrevanje in odpornost, bodo na direkciji za vode takoj sprožili postopke za sklenitev sporazumov z lokalnimi skupnostmi in vključitev projektov v končni izbor, je pojasnila direktorica direkcije Neža Kodre.

Že sklenjeni sporazumi niso vprašljivi

Po navedbah predstavnikov ministrstva pa revizija ni pokazala neustreznosti v primeru projektov, za katere so že sklenjeni sporazumi o skupni izvedbi investicij. Po besedah vodje direkcije imajo trenutno sklenjene anekse za podaljšanje sporazumov s 24 občinami. To je deset manj od prvotno sklenjenih sporazumov z občinami lansko pomlad.

Kodretova je povedala, da so pri nekaterih v fazi projektiranja ugotovili, da ne izpolnjujejo kriterijev, z nekaterimi pa usklajevanja še potekajo. »V tem hipu nismo na izboru, ampak naboru projektov. Smo v fazi projektiranja protipoplavnih ukrepov,« je dejala in dodala, da bodo konec leta, ko naj bi bila končana projektna dokumentacija, projekti še enkrat pregledani z vidika kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati.

Na vprašanje, ali so bile občine, s katerimi je direkcija lani sklenila sporazume, izbrane prek javnega povabila, kot predvideva načrta za okrevanje in odpornost, je Kodretova odgovorila, da je bil »ta del povabila oziroma poziva izveden«, pri čemer po njenih besedah nobena občina ni bila oškodovana, ker gre za nabor. Kot je še navedla, se trenutno zatika pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Glede na sporazume bi jih morale občine pridobiti do 30. junija letos, a do roka to ni uspelo nobeni.

»Direkcija je z občinami, ki verjamejo, da jim bo v prihodnjih mesecih uspelo izpolniti obveznosti iz sporazumov, že sklenila anekse o podaljšanje rokov za pridobitev pravice graditi. Ti so podaljšani najdlje do konca novembra,« je še pojasnila direktorica direkcije in opozorila na napeto časovnico. Končni rok za izvedbo projektov, kot jih določa načrt za okrevanje in odpornost, je namreč do 30. junij 2026.

Po navedbah ministra Brežana se v okviru prilagoditev načrta za okrevanje in odpornost, ki jih je pripravila vlada, spreminja tudi finančni okvir načrta, kar zadeva protipoplavne ukrepe. Sprva je bilo namreč predvideno, da bo za ta namen namenjenih skupno 310 milijonov evrov, od tega 280 milijonov evrov povratnih in 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev, ministrstvo pa po novem predlaga, da bi obseg prvih znižali na 120 milijonov evrov, drugih pa na 20 milijonov evrov.

Projekti, ki bodo izbrani, bodo prejeli financiranje iz načrta za okrevanje in odpornost, za preostale pa bodo na ministrstvu iskali alternativne vire financiranja, je podčrtal minister.