V nekaj več kot 90 minutah tekme – glavni sodnik Andrei Chivulete je prvi polčas podaljšal za minuto, drugega pa za pet minut – Valmiera ni prikazala veliko dobrega nogometa. Nekateri so celo dejali, da že dolgo v Ljubljani ni bilo slabše tuje ekipe. O njeni obrambni taktiki je zgovoren podatek, da je domači vratar Matevž Vidovšek prvič posredoval šele v 71. minuti. Toda domov so se Latvijci vseeno vrnili zadovoljni. Zadnjih deset minut tekme so vzpostavili ravnotežje na igrišču, eno redkih napak v obrambni vrsti Olimpije je v 87. minuti kaznoval rezervist Meissa Diop, ki je bil v igri le devet minut.

Pred tem je bila posest žoge večinoma na strani ljubljanskih nogometašev, v prvem polčasu celo 75 odstokov, na koncu tekme 69 odstotkov, vendar si pod vodstvom novega trenerja Joaa Henriquesa veliko zrelih priložnosti niso priigrali. Proti vratom nasprotnika so resda streljali dvanajstkrat, šestkrat v okvir vrat, Latvijci so poskusili le trikrat, dvakrat v okvir vrat, toda večina strelov je bila nenevarnih. Ob tem so bili prepočasni v tranziciji, prav tako so pred nasprotnikovim kazenskim prostorom preveč komplicirali.

»Olimpija nas ni v ničemer presenetila, igrala je precej počasi in predvidljivo, zato smo ji tudi prepustili žogo. V drugem polčasu smo nekoliko spremenili taktiko, začeli smo več napadati in na svoje zadovoljstvo smo tudi zadeli. V Valmieri pričakujem drugačno tekmo,« je bil navkljub slabi predstavi pred povratno tekmo optimističen Jurgis Kalns, trener latvijskega državnega prvaka.

Joao Henriques je v svoji prvi uradni tekmi na klopi zeleno-belih v glavnem zaupal nogometašem iz lanske sezone. V prvi postavi sta bila od novincev le desni bočni branilec, Portugalec Jorge Silva, ki je svojo nalogo opravil solidno, in osrednji branilec, Avstrijec Ahmet Muhamedbegović, ki se je zelo dobro ujel z Marcelom Ratnikom. Prvič po daljšem času je v napadu tekmo začel Mustafa Nukić, ki je v 42. minuti po podaji Augustina Doffa, najboljšega posameznika tekme, dosegel prvi gol za Olimpijo. Ob njem so bili v napadu še Ivan Posavec, Rui Pedro in Svit Sešlar, eden večjih dolžnikov torkove tekme. Od novincev so v drugem polčasu v igro vstopili še Raul Florucz, izkazal se je s podajo Pedru v 74. minuti za vodstvo z 2:0, Fedida Saar in Nemanja Motika, ki pa nista pustila kakšnega boljšega vtisa.

»Skoraj vsa tekma se je odvijala v eno smer. Zmaga bi lahko bila višja, vendar smo na koncu dovolili nasprotniku večjo posest žoge in iz ene redkih priložnosti so zadeli v polno. Do zdaj smo na vseh sedmih tekmah, ki sem jih vodil, dosegli vsaj en zadetek. Valmiera še ni dobila tekme v Evropi, verjamem, da je ne bo na povratni tekmi in da se bo Olimpija uvrstila v drugi krog kvalifikacij,« je o napredovanju svoje ekipe prepričan Portugalec na ljubljanski klopi Joao Henriques, njegov optimizem pa deli tudi Mustafa Nukić.

»Še enkrat več se je pokazalo, da si v Evropi hitro kaznovan, če se ne držiš navodil pred tekmo. Ampak kakor koli že, zmagali smo z 2:1, pred nami je še povratna tekma, ki jo bomo lahko začeli pozitivno,« je dejal ljubljenec ljubljanskih navijačev, ki si zaslužijo pohvale za navijanje in obisk. Tudi zato je škoda, da se jim ljubljanski nogometaši niso oddolžili z boljšo predstavo in višjo zmago. V primeru zmage bo Olimpija igrala proti zmagovalcu dvoboja med ekipo Ballkani in bolgarskim Ludogorcem. Prvo tekmo je doma z 2:0 nepričakovano dobil prvak Kosova.

Jutri bodo svoji prvi evropski tekmi v novi sezoni igrali še nogometaši Domžal in Maribora. Oboji bodo igrali z ekipama z Malte, Domžalčani bodo ob 19. uri gostili Balzan, Mariborčani pa dve uri pozneje Birkirkaro.