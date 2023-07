Leslie Van Houten, ki je zdaj stara 73 let, so na prostost izpustili pogojno in bo približno leto dni živela v prehodni nastanitvi, da se navadi na novi svet po pol stoletja za zapahi, je povedala njena odvetnica Nancy Tetreault. »Naučiti se mora uporabljati internet in kupovati brez gotovine,« je dejala.

Iz zapora so jo izpustili, potem ko je pred dnevi guverner Kalifornije Gavin Newsom napovedal, da ne bo nasprotoval odločitvi državnega prizivnega sodišča, da ji morajo odobriti pogojni izpust, ker je »pokazala izredna rehabilitacijska prizadevanja, kesanje in realistične načrte«, ima pa tudi podporo družine in prijateljev. Leta 2020, ko so ji odobrili pogojni izpust, je Newsom temu oporekal, zato se je pritožila na prizivno sodišče.

Helter Skelter in umor Lena LaBiance

Ob koncu 60. let minulega stoletja je Manson vodil apokaliptični kult, ki je zagrešil več naključnih umorov, večinoma v predmestjih Los Angelesa, ter v mestu in okolici zasejal paniko med prebivalci. Umori in kasnejša sojenja so pritegnili veliko pozornost ameriške javnosti. To so bili časi protestov proti vietnamski vojni, gibanja za državljanske pravice ter atentatov na Martina Luthra Kinga mlajšega in Roberta F. Kennedyja.

Leslie Van Houten je na zaslišanju za pogojni izpust leta 2016 dejala, da so bili umori začetek rasne vojne, za katero je Manson verjel, da prihaja, in jo poimenoval Helter Skelter po pesmi skupine Beatles. Dodala je, da je svoje privržence pripravljal na boj in življenje v podzemnih bivališčih v puščavi.

Kalifornijsko sodišče jo je leta 1971 obsodilo na smrt, ker je leta 1969 sodelovala pri umoru Lena LaBiance in njegove žene Rosemary v Los Angelesu. Ko je kalifornijsko vrhovno sodišče leta 1972 razveljavilo zakon o smrtni kazni, so ji kazen spremenili v dosmrtni zapor. Volilci in zakonodajalci so sčasoma ponovno uvedli smrtno kazen, vendar ta ni veljala za nazaj.

Zakonca LaBianca so ubili na njunem domu, njuno kri pa razmazali po stenah. Van Houtnova je povedala, da je Rosemary tiščala k tlom z vzglavnikom na obrazu, medtem ko so jo drugi zabodli. Nato jo je zabodla tudi sama.

Umor se je zgodil dan po tem, ko so Mansonovi privrženci ubili nosečo ženo režiserja Romana Polanskega, igralko Sharon Tate, in štiri druge osebe. Van Houtnova pri teh umorih ni sodelovala.

Najmlajša privrženka Mansona

Leslie Van Houten, nekdanja srednješolska navijačica in kraljica maturantskega plesa, je pri 14 letih po ločitvi staršev izgubila nadzor nad svojim življenjem. Začela je uživati droge in zanosila, a jo je mati po njenih besedah prisilila, da je splavila. Postala je najmlajša privrženka Mansona, ki ga je spoznala na starem filmskem ranču na obrobju Los Angelesa, kjer je ustanovil svojo »družino« privržencev.

Manson je umrl naravne smrti v zaporu leta 2017 v starosti 83 let, potem ko je skoraj pol stoletja preživel za zapahi. Zaradi sedmih umorov in zarote z načrtovanjem umora je prestajal dosmrtno zaporno kazen.