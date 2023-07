Dolina Kamniške Bistrice že nekaj časa velja za priljubljen dnevni cilj domačega in lokalnega prebivalstva, v poletnih mesecih jo obišče tudi lepo število tujih gostov. Zato so v Meščanski korporaciji Kamnik (MKK) pohiteli in prvi konec tedna v juniju za obiskovalce odprli teraso zaprtega Doma v Kamniški Bistrici. »Odkar je bil dom zaprt, je za ljudmi, ki so si prišli pogledat izvir reke v neposredni bližini, na terasi ostal kup smeti. Prav tako so kopalci izvira teraso in mize na njej izkoristili za raztegovalne vaje,« je povedal Rok Sadnikar iz MKK, ki je tudi lastnik doma, in dodal, da je bilo nujno treba najti rešitev, da bi lahko začel obratovati vsaj zunanji lokal. »Veliko je bilo tudi kritik kolesarjev, ki so bili vajeni pri nas dobiti kaj za popiti.«

Prenočišča v višje ležečih kočah

V iskanju gostinca, ki bi lahko na hitro prevzel vodenje lokala na terasi, niso imeli veliko težav, je dejal Sadnikar. Na koncu so se odločili za sodelovanje s Sladkim kotom. »Imajo potreben kader, podobno gostinsko zgodbo pa že vodijo na Veliki planini,« je povedal in dodal, da so se z Julijo Slapar in Miho Bricem tudi dogovorili, da bo lokal, ne glede na vreme, obratoval vse dni v tednu med 9. in 20. uro, če bo obisk v soboto ali nedeljo velik, pa bo terasa obratovala uro dlje. »Zaposleni smo trije, v poletni sezoni pa se trudimo imeti v ekipi od petnajst do dvajset študentov,« je povedala Julija Slapar, a dodala, da kljub želji, da bi se hrana in pijača stregla za mizo, tega vsaj za zdaj ne zmorejo zagotoviti. »Tudi mi imamo težave s kadrom. Zato zdaj goste vabimo, da si pijačo in hrano naročijo pri točilnem pultu.«

Odprta terasa pa je vsaj delno razbremenila gostišče Pri Jurju, pet minute hoje stran. Lokacija, ki se ponaša s parkiriščem za avtodome, se počasi polni predvsem s tujimi gosti. Druga lokacija, ki je za slednje prav tako zanimiva, je kamp Kraljev hrib, nekoč postojanka, kjer so stanovali lovci, ki so skrbeli za divjad v Kamniški Bistrici. Danes kamp poleg stacionarnih namestitev ponuja urejeno počivališče za avtodome, kot nam je uspelo izvedeti, tudi z odlično kulinariko. »Upamo si trditi, da obiskovalci Kamniške Bistrice doline ne bodo zapustili ne lačni ne žejni,« je povedal Sadnikar, a priznal, da jih prav pri ponudbi za avtodome čaka še nekaj dela. Slaparjeva je omenila, da se pri njih ustavijo tudi planinci, ki iščejo prenočitev v koči. »Ker je dom trenutno zaprt, jih usmerimo do Cojzove koče na Kokrškem sedlu ali do Kamniške koče na Kamniškem sedlu.«

Pri obnovi sodelujejo z zavodom za spomeniško varstvo

Zagotovo si tudi ekipa MKK želi, da bi v Domu v Kamniški Bistrici prihodnje leto omogočili prenočišče. »Obnova doma, priznam, napreduje počasneje, kot smo se nadejali, saj so se med prenovo vedno znova pojavljale nove in nove težave. Pri odstranitvi točilnega pulta se je pokazalo, da so trije sloji talnih ploščic nalepljeni drug na drugega, da je zgornji opaž privit na spodnjega, ki pa je strohnjen, ter da so nosilni tramovi spodaj gnili. Plastična okna so bila nestrokovno vgrajena, posledično so se zvila in se nekaterih celo ne da odpreti. Cevi za ogrevanje so vedno napeljali na novo, starih pa niso odstranili. Vzrok vsega tega je bilo kratkoročno zmanjševanje stroškov, še posebej v letih, ko je potekala denacionalizacija. Lani so imeli tudi požar, za katerega smo izvedeli od drugih. Zagorelo je zaradi neustrezne električne napeljave. Pomanjkljivosti in napake bi lahko še našteval, ne samo v zgradbi, tudi na vrtu in depandansi,« je povedal Rok Sadnikar. Dodal je, da so tudi po nasvetu zavoda za spomeniško varstvo, s katerim sodelujejo od začetka prenove, izbrali izkušenega projektanta.

»Projekt prenove smo zaupali mlademu projektantu Matjažu Suhadolcu, ki ima kar nekaj referenc pri obnovi starih objektov,« je še povedal Sadnikar. Član upravnega odbora MKK Josip Sadnikar ga je le dopolnil, da bodo v prihodnjih dneh dokumente prenove poslali na zavod za spomeniško varstvo. »Suhadolc je pripravil projektni predračun z materialnimi stroški in stroški dela. Na podlagi tega bomo naredili finančni načrt in se lotili obnove,« je bil jasen Josip Sadnikar. Ekipa MKK je še zagotovila, da dela v notranjosti doma ne bodo motila prijetnega vzdušja na terasi.