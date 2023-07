Kot je za STA povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, glavnino pitne vode civilna zaščita skupaj s pogodbenimi partnerji dovaža iz Postojne. Jo je pa treba preventivno prekuhavati. »Vodostaj na območju Loške doline je izredno nizek in ne zagotavlja redne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Hkrati je vodovodno omrežje v izredno slabem stanju, saj je na omrežju po ocenah stroke najmanj 60 odstotkov izgub,« je povedal Curk.

Vodo vozijo večinoma iz Postojne

Letos se je po njegovih besedah Komunala Cerknica zelo dobro tehnično, kadrovsko in organizacijsko pripravila na možnost razmer, ki so zdaj dejansko nastopile. Tudi občina Loška dolina se je na razmere, če bi se izkazala potreba, pripravljala nekaj mesecev. Tako je že aktiviran občinski štab civilne zaščite, ki je konec minulega tedna ob pomoči prostovoljnih gasilskih društev z dovozom zadostnih količin vode omogočil, da so očistili sistem. Najprej so navozili 200 kubičnih metrov pitne vode, nato pa so organizirali dovoz z večjimi cisternami, je povedal Curk. »Težava je, da je treba pitno vodo pripeljati večinoma iz Postojne do Loške doline,« je dodal.

Trenutno na teden manjka od 1000 do 1200 kubičnih metrov pitne vode, ki jo bodo po njegovih besedah dovažali, dokler bo to potrebno. Pričakuje pa, da bodo potrebe še narasle, saj podtalnica še naprej upada. Za primerjavo je pojasnil, da ko v Kopru ni bilo vode, so tako imenovano mrtvo vodo vozili v Koper, kjer je s pomočjo ultrafiltracije nastala čista pitna voda. V Loško dolino pa vozijo pitno vodo, torej že prečiščeno, ki jo nato dovajajo v vodovodni sistem.

Preventivno prekuhavanje vode

Ne glede na to, da dovažajo čisto pitno vodo, pa lahko pri pretakanju še vedno pride do onesnaženja od zunaj, zato so v občini že pred dobrim tednom in pol uvedli ukrep preventivnega prekuhavanja vode. »Zadostuje, da voda burno vre tri minute, nato jo hranite v hladilniku in porabite v 24 urah. Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo,« so v objavi na spletni strani občine Loška dolina zapisali pri javnem podjetju Komunala Cerknica.

Sicer pa so v občini že pred več kot mesecem dni uvedli ukrep varčevanja s pitno vodo, tako da je prepovedano zalivanje vrtov, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno. Curk je spomnil še, da je bilo v preteklosti v Loški dolini zelo veliko padavin, lani pa je prišlo do stoletne suše. »Pod zemljo se je nekaj zgodilo, lahko da se je spremenil tok in podtalnica ni več tako močna, da bi lahko zagotavljala pitno vodo,« je opisal. Curk meni, da bodo morali v občini zaradi dotrajanosti najprej pristopiti k obnovi vodovodnega omrežja. Sicer pa je že znano, da načrtujejo vnovično oživitev vodnega vira Obrh - Žaga, kjer bodo namestili ultrafiltracijo. Tako bi zagotovili dodaten, hkrati pa tudi rezervni vir vode.