Seznam je neskončen, odzivi impotentne mednarodne skupnosti, katere del je tudi EU in njene države članice, torej tudi Slovenija, vedno enaki. Ob napadih se vrstijo izjave in tviti, v katerih politiki napade obžalujejo, obsojajo, so zaradi njih zaskrbljeni, šokirani – prazen jezik, ki mednarodno politiko spremlja že desetletja in zaradi katere Izrael nikoli ni nosil nobenih posledic. Palestinci in Palestinke pa mnogo. Pri tem politični predstavniki EU in večjega dela držav članic – v luči dobrih odnosov z Izraelom - vedno obsojajo dejanja »na obeh straneh«, ne glede na neenakomerna razmerja politične in vojaške moči med Izraelom (državo) in Palestino (ki to ni) in brez upoštevanja političnih razmer, to je dolgoletne izraelske kolonizacije, vojaške okupacije in apartheida. In medtem ko so izraelski napadi opisani kot vojaške operacije – kot legitimno dejanje demokratične države – so Palestinci in Palestinke označeni kot teroristi, ki izvajajo teroristična dejanja. To smo lahko razbrali tudi iz nedavnega tvita Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS, ki je ob izraelskih napadih na Dženin izrazilo zaskrbljenost nad izraelsko operacijo, ob palestinskih napadih na Tel Aviv pa šok zaradi terorističnega napada.

Ob vsej tej zaskrbljenosti, obsojanju in obžalovanju mednarodne skupnosti, politične izjave praviloma zakrivajo dejstvo, da Izrael redno, dnevno in vztrajno, v luči svoje politike kolonizacije, vojaške okupacije in apartheida, krši pravice palestinskega prebivalstva in mednarodno pravo. In da ima palestinsko prebivalstvo, v luči boja za neodvisnost in osvoboditev izpod izraelske kolonizacije, pravico do upora, tudi oboroženega. To je jasno zapisano v resoluciji ZN iz leta 1982, ki poudarja »legitimnost boja narodov za neodvisnost, ozemeljsko celovitost, narodno enotnost in osvoboditev izpod kolonialne in tuje nadvlade ter tuje okupacije z vsemi razpoložljivimi sredstvi, vključno z oboroženim bojem.« To pravico palestinskemu ljudstvu politična skupnost redno zanika, medtem ko jo Izraelu – ki se na mednarodno pravo dnevno požvižga in nekaznovano izvaja etnično čiščenje – redno podeljuje.

Izjava ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS je sicer ena redkih javnih izjav o Palestini v zadnjem času. Palestina sicer nikoli ni bila zares pomembna tema slovenskega političnega prostora, a je pod to vlado popolnoma izginila iz političnega zemljevida. Če so bili v času preteklih vlad še nekakšni klavrni poskusi priznanja Palestine (kar je sicer najmanjše simbolno dejanje, ki ga lahko država stori, saj palestinske države na terenu zaradi izraelskih naselbin de facto ni več), tudi o tem ni več nobenega govora. Javno molčijo tudi glede gospodarskega sodelovanja z izraelskimi naselbinami, ki je del gospodarskega povezovanja z Izraelom, s čimer EU države, tudi Slovenija, kršijo mednarodno pravo. Evropska civilna družba na to opozarja že desetletja, nedavno je peticijo za ustavitev trgovanja z naselbinami podpisalo več kot četrt milijona evropskih državljanov in državljank, zaradi česar je Evropska komisija sprejela dodaten – sicer še vedno nezadosten – ukrep, preko katerega naj bi izraelski uvozniki v EU težje brezcarinsko uvažali dobrine iz izraelskih naselbin (uvažali pa bi jih še vedno lahko). Sredi junija smo se v Gibanju za pravice Palestincev z vprašanjem, kako bo Slovenija upoštevala te nove ukrepe, obrnili na pristojna ministrstva in institucije, a odgovora nismo dobili.

Slovenija se pri opozorilih na probleme sodelovanja z izraelskimi naselbinami sicer rada sklicuje na svojo majhnost in nepomembnost, pri tem pa nima nikakršnih zadržkov še naprej utrjevati gospodarskega in političnega sodelovanja z Izraelom, brez upoštevanja kakršnih koli potencialnih kršitev mednarodnega prava, ki jih lahko takšno sodelovanje povzroča.

V luči dobrega sodelovanja bo tako 18. julija v Ljubljani potekalo tudi praznovanje 75. obletnice izraelske »neodvisnosti«. Dogodek, ki ga organizirata veleposlanik in častni konzul Izraela v Sloveniji, bo obeležil ustanovitev države Izrael – države, ki je nastala na temelju etničnega čiščenja palestinskega prebivalstva, kateremu smo priča še danes.

Medtem ko torej poslušamo o obžalovanju, obsojanju in zaskrbljenosti ob še enem napadu na palestinsko prebivalstvo, se sodelovanje z Izraelom nadaljuje, utrjuje in izboljšuje. Politika kolonizacije, vojaške okupacije in apartheida se Izraelu splača. V kolikor bi šlo za kakšno drugo državo, bi »mednarodna skupnost« že uvajala politične ukrepe. Ko gre za Izrael, vsi molčijo.

Dr. Barbara Vodopivec in Nada Pretnar, Gibanje za pravice Palestincev