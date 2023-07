Smrtna prometna nesreča s pobegom: Obtoženi vztraja, da ni zbil človeka, ampak srno

Rožle Grintal, obtožen, da je na hitri cesti med Trebnjim in Novim mestom do smrti zbil pešca in s kraja pobegnil, krivde ne priznava in trdi, da je tistega večera oktobra lani zbil srno. V trčenju je takrat na odcepu za Gorenje Karteljevo umrl 49-letni Marjan Bevc iz okolice Trebelnega, njegovo truplo pa so našli šele štiri dni po nesreči.