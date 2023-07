Novi prostori predstavljajo veliko pridobitev za Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, saj omogočajo boljše pogoje dela, s tem pa tudi še boljše delovne rezultate. Nove prostore center delno že uporablja, danes pa so jih tudi uradno predali svojemu namenu, so v Slovenski vojski pojasnili za STA.

Po besedah poveljnika 16. Centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora (CNKZP) podpolkovnika Aleša Umeka je enota po 32 letih dobila nov center, ki je primerljiv s podobnimi centri drugih držav zaveznic Slovenije. »Predvsem pa državljani Republike Slovenije dobivajo center, iz katerega se izvaja nadzor in kontrola zračnega prostora in posledično suverenost našega zračnega prostora,« je poudaril.

Kot so sporočili z ministrstva za obrambo, 16. CNKZP svoje delo opravlja na podlagi zakona o obrambi, v katerem je določeno, da zračni prostor Slovenije nadzoruje in varuje vojska. Nadzor in kontrolo center izvaja 24 ur na dan vse dni v letu.

16. CNKZP zaznava kršitve v slovenskem zračnem prostoru, jih primerno opredeli in se po potrebi nanje odzove z opravljanjem kontrole nad prestrezanjem. Prestrezanje z letali zagotavljajo dežurne posadke 15. polka vojaškega letalstva in zavezniških lovskih letal iz Italije ter Madžarske.

Pirc Musar je poudarila, da se kot poveljnica obrambnih sil še kako zaveda, da je stalno moderniziranje vojske izjemno pomembno.

Izpostavila je, da Slovenska vojska izvaja tudi helikoptersko nujno medicinsko pomoč. V lanskem letu so po njenih besedah pomagali v 440 primerih, v letošnjem letu pa do današnjega dne v 470 primerih. »Kar pomeni, da v gorah število nesreč povečuje in naša vojska je pripravljena, tudi za to jim izrekam posebno zahvalo,« je dejala.

Poudarila je, da sta ponoči v pripravljenosti dva helikopterja, čez dan pa trije. Skupaj je tako v enem dnevu v pripravljenosti pet posadk. »To je izjemnega pomena tudi z vidika tako imenovanih dvojnih tehnologij, ko Slovenska vojska uporablja svojo tehnologijo tudi za civilne zadeve, torej da v mirnem času pomaga lahko civilnemu prebivalstvu. Večkrat so že dokazali, kako zelo pomembni so pri gašenju požarov,« je spomnila.

Ob odprtju novih prostorov je na Brniku potekala tudi predstavitev dežurnih helikopterskih posadk Slovenske vojske ter predstavitev enote za nadzor in kontrolo slovenskega zračnega prostora.