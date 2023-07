»Mislim, da je v tem trenutku najpomembneje narediti vse, kar je v naši moči, da pridemo do pravičnega in trajnega miru. In Slovenija kot bodoča članica Varnostnega sveta Združenih narodov bo naredila vse, kar je v naši moči, da pridemo do tega miru čim prej,« je ob koncu zasedanja, na katerem je sodeloval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, povedal Golob.

Tudi varnostna jamstva za Ukrajino, glede katerih so bile članice G7 danes po premierjevih besedah enotne, namreč lahko začnejo veljati šele, ko bo mir v državi.

»Slovenija lahko malo pripomore pri jamstvih, mogoče bo lahko več pripomogla pri iskanju miru,« je poudaril. Dodal je, da bo o morebitni pridružitvi Slovenije dogovoru skupine G7 odločal državni zbor.

»Zagotovo bomo tudi to vprašanje odprli na odboru za zunanjo politiko in če se bo odbor odločil za podporo, bomo seveda to potem tudi izpolnili,« je povedal po ustanovnem zasedanju Sveta Nato-Ukrajina.

To zasedanje je premier označil za zgodovinsko, saj predstavlja prvi korak približevanja Ukrajine zvezi Nato. »Danes je predsednik Zelenski kot enakopraven član sedel za mizo s predstavniki članic Nata. Mislim, da je to najboljši dokaz tega, kako močna je podpora vseh članic Nata prizadevanjem Ukrajine v njenem pravičnem boju proti agresorju in njenem pravičnem boju za dosego miru,« je povedal premier.

Glede torkovih kritik ukrajinskega predsednika na račun neodločnosti držav članic, ki so sicer Ukrajini zagotovile, da bo postala članica, a je niso povabile v Nato, je Golob dejal, da so bila ta »navidezna nesoglasja odpravljena«.

Ukrajinski boj proti agresorju bo še naprej podpirala tudi Slovenija, pri čemer je premier izpostavil predvsem opremo za civilne namene, kot so medicinski pripomočki in razminiranje.

»V zadnjem času poskušamo pomagati predvsem na področjih tako imenovane dvojne uporabe,« je pojasnil. Pri tem je poleg razminiranja omenil tudi brezpilotne letalnike.