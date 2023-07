Uvod v predstavitveno tiskovno konferenco pred največjim hrvaškim teniškim turnirjem v Umagu, ki bo med 21. in 30. julijem, je bil nekoliko drugačen kot v preteklosti. Glavni promotor turnirja, po katerem nosi ime tudi osrednje igrišče Goran Ivanišević, se je namreč prek videopovezave, ki sicer ni bila na ravni visoke tehnologije 21. stoletja, javil iz Londona, kjer vodi Novaka Đokovića do 24. lovorike na turnirjih največje četverice. Splitčan je dan po uvrstitvi Srba v polfinale sprva z nasmeškom odgovoril: »Kako je v Londonu? Zaenkrat super. Novak je v polfinalu, jagode so še naprej okusne, vreme je londonsko. Vse je klasično.«

Ivanišević je priznal, da ga je Andrej Rubljov v četrtfinalu presenetil z igro, da je igral bolje kot kadar koli doslej. »Ključ do uspeha je bil, da je Novak ostal miren. Dosegel je težko zmago. Sedaj ga po mojem mnenju čaka na travi najtežja naloga, in sicer Jannik Sinner.« Zmagovalec Wimbledona leta 2001 je o letošnjem turnirju še dejal, da bi bilo zelo lepo, če bi še v finalu pomerila Đoković in Carlos Alcaraz. »Vedno je za šport najbolje, če se v finalu pomerita najboljša na svetu. Kot sta se lani v Umagu Carlos Alcaraz in Jannik Sinner. Res je, da bo letos v Umagu že 33. izvedba, a lanska je bila po mojem ena najboljših. Tudi letos se obeta izjemno atraktiven turnir,« je sklenil Goran Ivanišević, finalist prvega turnirja v Umagu, v katerem je moral priznati premoč rojaku Goranu Prpiću.

Direktor turnirja serije 250 Tomislav Poljak se strinja, da bo težko v naslednjih leti doseči veličino lanskega turnirja, a dodaja, da trdo garajo, da se ji vsaj približajo. Prvi zvezdnik letošnjega Umaga bo Holger Rune, trenutno šesti igralec sveta. »Njegov primer kaže našo vizijo turnirja. Predlani smo mu dali vabilo na turnir, ko je bil 250. igralec s svetovne lestvice, podobna zgodba se je v zadnjih letih zgodila z Alcarazom. Upamo, da se bo v prihodnosti tudi s Hrvatom Dinom Primzićem, zmagovalcem letošnjega Roland Garrosa v mladinski konkurenci. Vsem teniškim ljubiteljem priporočam, da si Dina ogledajo od blizu, saj verjamem, da mu bo uspel preboj v svetovni vrh,« poudarja Tomislav Poljak, ki je bil še posebej čustven do dolgoletnega promotorja turnirja Aljaža Bedeneta. Pogreša namreč kakšnega slovenskega igralca v svetovnem vrhu, ki bi popestril turnir ob slovensko-hrvaški meji.

Organizatorji so ponosni, da bodo letos v Umagu po več letih nastopili trije nekdanji zmagovalci turnirjev za grand slam, ki so vsi trije turnir osvojili v preteklosti. To bodo Hrvat Marin Čilić (v Umagu je bil najboljši leta 2012), ki se vrača po operaciji kolena, Švicar Stan Wawrinka (2006) in Avstrijec Dominic Thiem (2016). Ker nihče med njimi ne bo nosilec, bodo igrali v uvodnih krogih turnirja, zato Polak poziva vse teniške ljubitelje, da si čim prej zagotovijo vstopnice. Četrtfinali in polfinala so namreč že razprodani, za finale pa je na voljo le še nekaj kart.