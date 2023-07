S potencialnimi deležniki bodočega slovenskega centra za umetno inteligenco sta se danes sestala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

Kot so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo, so deležniki razpravljali o vzpostavitvi centra in urejanju njegovega statusa Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco.

Poudarek centra za umetno inteligenco bo predvsem na sodelovanju in izmenjavi znanj in izkušenj, center pa bi, po trenutnih načrtih, predstavljal neodvisno stičišče za inovacije in razvoj rešitev, podprtih z umetno inteligenco.

Njegovi glavni cilji bi bile uporabne tehnološke in družboslovne raziskave in razvoj na področju umetne inteligence ter spodbujanje celotnega inovacijskega cikla - od raziskav, inovacij, uvajanja in uporabe umetne inteligence, so zapisali na ministrstvu. Prav tako bi center nudil agilne razvojne metode, delali pa bi tudi na povečevanju mednarodne prepoznavnosti Slovenije in mednarodnem sodelovanju.

Ministra sta gostila rektorje slovenskih univerz, direktorja Instituta Jožef Stefan ter predstavnike Kemijskega inštituta in Tehnološkega foruma, direktorico IKT horizontalne mreže, vodjo sekcije za podatkovno znanost in umetno inteligenco pri Združenju za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici Slovenije ter predstavnika Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco.

Kot so zapisali na ministrstvu, je bilo v razpravi idej in predlogov veliko. Glavni zaključki sestanka so bili, da je nujno potrebno sodelovanje s predstavniki gospodarstva, pri samem oblikovanju centra pa, da bo treba pozornost nameniti infrastrukturi, regulaciji umetne inteligence in oblikovanju projektne pisarne za učinkovito koordinacijo med vsemi deležniki.

Naslednji tovrstni sestanek bo na sporedu jeseni, kjer se pričakuje, da bodo deležniki nadaljevali s konkretnimi idejami in načrti za ustanovitev nacionalnega centra za umetno inteligenco.