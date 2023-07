Vremenska služba SRF Meteo je poročala o več kot 70.000 strelah po vsej Švici, Meteonews Switzerland pa o več kot 50.000. V kantonu Fribourg na zahodu države je strela udarila v žensko in jo hudo poškodovala, je sporočila tamkajšnja policija, pri čemer pa podrobnosti ni podala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iz varnostnih razlogov se v torek zvečer na letališču v Zürichu približno eno uro ni bilo mogoče prijaviti za let. Medtem so v mestu Chur ob reki Ren v kantonu Graubünden na vzhodu v torek zabeležili najvišjo letošnjo temperaturo v državi, in sicer 37,6 stopinje Celzija.

Nevihtna fronta je povzročala težave tudi v Avstriji, kjer so ponekod morali posredovati gasilci. Samo na Tirolskem so zaradi močnega dežja in vetra opravili 300 intervencij. Med drugim so s cest odstranjevali naplavine in izruvana drevesa, na zahodu države pa je več tisoč gospodinjstev ostalo tudi brez elektrike.