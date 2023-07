Na zagovornika načela enakosti se je obrnila istospolno usmerjena posameznica, ki je v postopku OBMP v Avstriji, saj je tam uzakonjeno enakopravno obravnavanje heterospolnih in istospolnih parov pri dostopu do te zdravstvene storitve.

Prijavila je domnevno diskriminacijo s strani svoje izbrane ginekologinje v Sloveniji, ker ji je ta zavrnila nadaljnjo zdravstveno obravnavo, in sicer zato, ker je istospolno usmerjena in v postopku OBMP. Navedla je, da je ginekologinja pri Zdravniški zbornici Slovenije vložila ugovor vesti glede opravljanja vseh ginekoloških zdravstvenih storitev za ženske, ki so v takem položaju, kot je sama, so v sporočilu navedli v uradu zagovornika.

Kot navajajo, je zagovornik v postopku ugotavljanja diskriminacije od Zdravniške zbornice in njenega odbora za pravno-etična vprašanja (OPEV) prejel pojasnilo, da tak ugovor vesti ni dopusten, ker je diskriminatoren.

Ugovor vesti se namreč lahko daje glede določenih zdravstvenih postopkov, ne pa za odklonitev določenih postopkov izključno pri določeni skupini ljudi z določeno osebno okoliščino, kot je to bilo v tem primeru.

Ginekologinja je Zagovorniku pojasnila, da je bila prepričana, da je njen ugovor vesti ustrezen. Povedala je, da je sklepe pristojnega odbora zdravniške zbornice o diskriminatornosti ugovora prejela po tem, ko je nadaljnje zdravljenje pacientke že zavrnila. Svoj ugovor vesti pa je po prejetju odgovora zbornice umaknila.

Zagovornik je v odločbi pojasnil, da je za ugotovitev diskriminacije važen učinek določenega ravnanja in ne to, ali je imel nekdo namen diskriminirati. Diskriminacijo pa je ugotovil, ker je ginekologinja predlagateljico samo zaradi njene spolne usmerjenosti obravnavala manj ugodno kot ostale in jo prikrajšala pri njeni pravici do zdravstvenega varstva.

»Pravica do zdravstvenega varstva je pomemben del človekovih pravic in ustavna vrednota. Odrekanje zdravstvene obravnave izključno istospolno usmerjenim pacientkam, ki so v postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo, je nesprejemljivo. Zdravstvo mora biti vsem dostopno ne glede na njihove osebne okoliščine, kot sta tudi spol in spolna usmerjenost,« so na uradu zagovornika povzeli besede zagovornika Mihe Lobnika.