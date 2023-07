Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil pred prvim današnjim srečanjem Sveta Nato-Ukrajina precej boljše volje kot včeraj, ko je obžaloval, da vrh severnoatlantskega zavezništva Ukrajini ni ponudil jasnega časovnika za članstvo v Natu. Dejansko je lovil ravnotežje med razočaranjem in nenehnimi zahvalami zavezništvu za vso pomoč v orožju. »Razumem, da ne moremo postati člani Nata sredi vojne,« je dejal na skupni tiskovni konferenci z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom. A je tudi pristavil, da bi bilo vabilo za članstvo vendarle idealen izplen.

Nova varnostna jamstva G7

Članstvo v Natu oziroma njegovo povabilo Ukrajini vidi kot največjo varnostno garancijo, ki jo lahko dobi. A vstop Ukrajine v Nato zavezniki izključujejo in ga napovedujejo šele, ko bodo razmere za to ustrezne. Za vmesni čas nameravajo države G7 danes napovedati nove varnostne garancije za Ukrajino. Kot so sporočili iz urada britanskega premierja Rishija Sunaka po dvostranskem srečanju z Zelenskim ta varnostna zagotovila ne bodo predstavljala nadomestila za članstvo Ukrajine v Natu.

Zelenski je govoril pred prvim zasedanjem novega Sveta Nato-Ukrajina, ki predstavlja nadgradnjo dosedanjega sodelovanje Ukrajine s severnoatlantskim zavezništvom - to je potekalo v okviru posebne komisije. »Svet ni zgolj instrument sodelovanja, temveč instrument integracije,« je njegovo prednost opisal ukrajinski predsednik.

Največja grožnja za Ukrajino bi bila, če bi Rusija zmagala, je ocenil Stoltenberg. »Ukrajina ima pravico izbrati svojo pot, ni na Moskvi da o tem odloči,« je še enkrat zavrnil ruska svarila pred širitvijo Nata.

Več dvostranskih srečanj, tudi z Bidnom

Zelenski sicer poskuša na vrhu Nata dobiti zagotovila novih pošiljk orožja. Te so najavile že Velika Britanija, Francija in Nemčija. »Zelo pomembno je bilo, da so zaveznice najavile nove dobave orožja,« je poudaril tudi Stoltenberg, saj je najpomembnejši aktualni cilj, da Ukrajina obstane, saj v nasprotnem primeru sploh nima smisla govoriti o članstvu Ukrajine v Natu. »Seveda so pomembna jamstva, dokumenti in sestanki sveta, vendar je zdaj najnujnejša naloga zagotoviti dovolj orožja za ukrajinskega predsednika Zelenskega in njegove oborožene sile,« je še ocenil Stoltenberg.

Popoldne bo Zelenski opravil več dvostranskih srečanj z voditelji članic Nata. Sešel se bo tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, kateremu se je sicer še enkrat zahvalil za pošiljanje kasetnega streliva, rekoč, da je ta odločitev predstavljala izziv za predsednika Bidna. Zelenski ga bo sicer na srečanju zaprosil za dodatne rakete dolgega dosega, saj imajo ukrajinske varnostne sile na tem področju deficit.