75 najlepših Deželica sonca in grozdja

Glede na to, da se bo Ansambel Lojzeta Slaka še nekajkrat pojavil na naši lestvici najlepših slovenskih narodnozabavnih pesmi vseh časov, ki je plod izbora 40-članske žirije, se tokrat nekoliko pomudimo pri avtorici besedila.

Fanika Požek je ustvarjala za številne zasedbe. V Sloveniji ni bilo festivala, na katerem ne bi bila nagrajena. Prejela je tudi nagradi Feryja Souvana za življenjsko delo ter Marjana Stareta za kakovostno pisanje besedil. Leta 2007 ji je občina Črnomelj podelila Župančičevo plaketo, največje priznanje občine na področju literarnega ustvarjanja. Ta jo je spodbudila k izdaji knjige Dozorele sanje, v kateri je vsaj delno zbran njen opus. Kot pravi njen nečak Metličan Rudi Vlašič, je veljala za eno najbolj tenkočutnih tekstopisk v slovenski narodnozabavni glasbi. Pesem Deželica sonca in grozdja je napisala kot komaj 15-letno dekle. Čeprav bi Dolenjci rekli, da gre za poklon Dolenjski, nas Vlašič pouči, da gre za ožje območje, za Belo krajino, kjer se je rodila, ustvarjala in se pred štirimi leti tudi poslovila: »Upam si trditi, da je bila ta vinilna plošča doma pri vsaki družini v deželici sonca in grozdja.«

Ko je kot odraščajoče dekletce napisala to pesem, jo je na natečaj poslala Lojzetu Slaku, vendar je pozabila napisati svoj naslov. A vse se je dobro izteklo. Slak, ki mu je bilo besedilo všeč, ji je odgovoril, da bi rad z njo sodeloval, na pismo pa napisal le njeno ime in priimek ter pripisal Bela krajina. Fanika je pošto vseeno prejela in njuno dolgoletno plodno sodelovanje se je začelo.«