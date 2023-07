V povezavi z nemiri so oškodovanci vložili 11.300 odškodninskih zahtevkov, je sporočila Florence Lustman, vodja zveze francoskih zavarovalnic, in njihovo skupno vrednost ocenila na 650 milijonov evrov. Po podatkih zveze je približno tretjina škode nastala na premoženju lokalnih oblasti.

Prejšnji teden je Lustman znesek ocenila na najmanj 280 milijonov evrov, pri čemer pa je poudarila, da pričakujejo še veliko več odškodninskih zahtevkov. Pred tem je v začetku meseca francoski minister za gospodarstvo in finance Bruno Le Maire zavarovalnice pozval, naj podaljšajo rok za prijavo škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protesti in nemiri v več francoskih mestih so izbruhnili po smrti 17-letnika alžirskega porekla, ki ga je konec junija med nadzorom prometa v pariškem predmestju Nanterre ustrelil policist. Ta je obtožen naklepnega uboja in je v priporu. Na vrhuncu nemirov je francoska policija v eni sami noči aretirala okoli 1300 ljudi. Izgredniki so zažgali na tisoče avtomobilov ter povzročili gmotno škodo na več kot 1000 stavbah. Napadli so tudi več kot 250 policijskih postaj po državi.

Minuli konec tedna je vlada v Parizu v luči še vedno trajajočih protestov proti policijskemu nasilju sprejela odlok o prepovedi pirotehnike pred prihajajočim prazničnim koncem tedna. 14. julija v Franciji namreč obeležujejo obletnico padca Bastilje. Prepoved bo veljala do vključno 15. julija, ne bo pa se nanašala na profesionalce ali občine, ki želijo ob prazniku prirediti ognjemete.