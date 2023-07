V pismu sodniku, ki vodi tožbo zaradi obrekovanja, ki jo je leta 2020 na zveznem sodišču na Manhattnu vložila kolumnistka E. Jean Carroll, ministrstvo navaja, da nima več zadostne podlage za sklepanje, da je Trumpa pri izjavah o trditvah Carroll motivirala »kaj več kot le nepomembna želja služiti ZDA«. Motivirali so ga osebni razlogi, ki izhajajo iz dogodkov, ki so se zgodili več let preden je postal predsednik, so dodali.

Ministrstvo se je doslej strinjalo s Trumpovimi odvetniki, da ga pred tožbo ščiti Westfallov zakon, ki zveznim uslužbencem zagotavlja absolutno imuniteto pred tožbami, vloženimi zaradi ravnanja v okviru njihove zaposlitve.

Maja je porota prisodila Carroll pet milijonov dolarjev odškodnine, potem ko je ugotovila, da jo je Trump leta 1996 spolno zlorabil v trgovini Bergdorf Goodman v središču Manhattna in jo nato lansko jesen obrekoval v komentarjih. Čeprav je porota ugotovila, da jo je Trump spolno zlorabil, je zavrnila njeno trditev o posilstvu.

Sojenje je bilo posledica tožbe, ki jo je Carroll vložila novembra lani, potem ko je zvezna država New York žrtvam spolnih zlorab začasno dovolila, da vložijo civilne tožbe za napade, ki so se zgodili desetletja prej.

Pravniki pravosodnega ministrstva so v pismu sodišču navedli sodbo porote, Trumpovo oktobrsko pričanje in nove trditve Carroll, da jo je Trump ponovno očrnil s komentarji, ki jih je dan po sodbi izrekel na javni tribuni televizije CNN.

Pismo je dalo nov zagon prvotni tožbi Carroll zaradi obrekovanja, obravnavo katere so odložili zaradi pritožb o tem, ali je Trump lahko odgovoren za izjave v času, ko je bil predsednik.

Prvotno tožbo bodo sedaj obravnavali januarja prihodnje leto. Caroll jo je vložila zaradi Trumpovih komentarjev leta 2019, potem ko je v svojih spominih prvič javno obtožila Trumpa, da jo je spolno napadel.

»Vedno smo bili prepričani, da je Donald Trump svoje žaljive izjave o naši stranki junija 2019 izrekel iz osebne sovražnosti, slabe volje in zlobe, in ne kot predsednik ZDA,« je sporočil odvetnik tožnice Robbie Kaplan in izrazil zadovoljstvo, da si je pravosodno ministrstvo premislilo.

V torek so njeni odvetniki že vložili dokumente, s katerimi izpodbijajo nasprotno tožbo Trumpa, ki jo je tožil zaradi obrekovanja, ker ponavlja, da jo je posilil, čeprav newyorška porota tega ni ugotovila.

V dokumentih so izpostavili, da je spolna zloraba, za katero je bil Trump spoznan za odgovornega, po nekateri kazenski zakonodaji enakovredna posilstvu in da bi ga morali do konca življenja registrirati kot spolnega prestopnika, če bi šlo za kazensko tožbo.