Zelenski je ob prihodu na vrh Nata, ob robu katerega se bo ločeno sestal tudi z več voditelji, dejal, da si bo prizadeval za varnostna jamstva za Ukrajino, dokler ta ne bo postala članica zavezništva.

Kako bodo Kijevu pomagale v boju z rusko agresijo in preprečile morebitno novo agresijo, naj bi sicer članice skupine G7 danes predstavile v skupni izjavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ne smemo dopustiti, da bi se ponovilo to, kar se je zgodilo v Ukrajini. V tej izjavi bomo ponovno potrdili našo zavezanost, da Ukrajina ne bo nikoli več deležna takšne okrutnosti, kot jo izvaja Rusija,« je povedal britanski premier Rishi Sunak.

Izjava skupine G7, v kateri so ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in Kanada, naj bi predstavljala podlago za sklepanje dvostranskih sporazumov med posameznimi državami in Ukrajino. V njih bi določili, kakšno vojaško opremo bodo dobavili Kijevu.

Zagotavljanje novih paketov vojaške pomoči za podporo ukrajinski vojski na bojišču bo sicer po besedah Zelenskega tudi ena od tem današnjih pogovorov v Vilniusu, kjer se bo zaključil dvodnevni vrh Nata.

Pogovarjali pa se bodo še o ukrajinskem članstvu v zavezništvu, potem ko so voditelji v torek zagotovili, da bo Ukrajina postala članica, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Obenem so se strinjali o poenostavitvi procesa njenega pridruževanja.

Zelenski je bil v torek kritičen do članic Nata, ker niso določile konkretne časovnice glede ukrajinskega članstva.

Estonska premierka Kaja Kallas je danes izrazila razumevanje za nezadovoljstvo ukrajinskega predsednika. Poudarila je, da je članstvo v Natu edino »varnostno jamstvo« proti ruski agresiji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski se bo sicer danes popoldne udeležil ustanovnega zasedanja Sveta Nato-Ukrajina, s katerim bosta strani okrepili politične odnose. Z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom in več voditelji pa se bo sestal tudi ločeno, med drugim s predsednikom ZDA Joejem Bidnom, kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.