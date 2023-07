Danes neurja z močnim vetrom, ponekod prekinjena dobava električne energije

Neurja z močnim vetrom so v jutranjih urah zajela več delov države. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je ponekod prekinjena tudi dobava električne energije. O prekinitvah dobave elektrike zaradi pretrganih daljnovodov poročajo iz občin Straža, Dolenjske Toplice in Novo mesto.