Tekmovanje v Fukuoki bi moralo biti že leta 2021, a so ga prestavili zaradi pandemije koronavirusa in preloženih olimpijskih iger v Tokiu, nato pa še enkrat zaradi omejitve potovanj in varnostnih ukrepov v deželi vzhajajočega sonca. Lani je tako prvenstvo gostila Budimpešta (od 18. junija do 3. julija), tokrat ga bo Fukuoka (od 14. do 30. julija), prihodnje leto pa katarska Doha. Za šesto največje mesto na Japonskem, zgrajeno ob obali zaliva Hakata, bo to po 22 letih že drugo gostiteljstvo SP v plavanju in vodnih športih po letu 2001.

Slovenijo bodo zastopali plavalci Peter John Stevens, Katja Fain, Neža Klančar, Janja Šegel in Tara Vovk, daljinska plavalka Špela Perše ter umetnostni plavalki Karin Pesrl in Nika Seljak. Med največjimi optimistkami v slovenskem taboru je Neža Klančar, ki se je po dolgem času lahko na sezono pripravljala brez zdravstvenih težav, visoke cilje pa potrjuje tudi trener Tomaž Torkar: »Brez dvoma sem super pripravljena in skozi celotno sezono konstantna. Nazadnje sem v Zagrebu plavala državni rekord na 50 m delfin, sicer pa največ pričakujem od 50 m prosto. Od ugodnem razpletu sta v obeh disciplinah dosegljiva polfinalna nastopa.«

Trener ostaja previden

Na zadnjem SP je Janja Šegel dvakrat osvojila 14. mesto (100 m in 200 m prosto), na Japonskem pa bo plavala v istih disciplinah. »Seveda si želim boljših dosežkov kot na zadnjem prvenstvu. Še nikoli doslej nisem toliko delala kot letos, na treningih mi gre dobro in sem pred tekmovanjem zelo samozavestna,« pravi Janja Šegel, članica ravenskega Fužinarja. Z njenimi napovedmi se strinja tudi trener Matija Medvešek, a opozarja: »Zares je veliko trenirala in takšnih časov, kot jih je dosegala letos, na treningih ni dosegala še nikoli. Pričakujeva veliko, toda vse to bo treba pokazati v bazenu na dan tekme. Upam, da je vseeno nisem pretreniral.«

Tara Vovk bo na Japonsko dopotovala neposredno iz ZDA, na treningih onstran strani luže pa je poskrbela za kakovostni preskok in je postala tudi stalna članica reprezentance A. Ljubljančanka bo v Fukuoki plavala na 50 m in 100 m prosto: »Obeh tekem se zelo veselim, a močnejša sem na 50-metrski razdalji, na kateri je moj cilj preboj v polfinale.« Drugačne cilje imata Katja Fain (v Budimpešti 13. na 200 m prosto in 15. na 400 m prosto) in John Peter Stevens (15. na 50 m prsno). Za oba je svetovno prvenstvo le vmesna postaja in glavni test za leto 2024. »Za nami sta naporni dve leti tekmovanj in cilje imam usmerjene samo v olimpijsko leto 2024. Glavna želja je stopnjevati dosežke, a tudi kakšen osebni rekord,« napoveduje Katja Fain, katere trenerka in mama je nekdanja vrhunska plavalka Metka Sparavec Malenko.

Stevens trenira v Trstu

Peter John Stevens, ki je nedavno dopolnil 28 let, je spomladi zapustil kranjski Triglav, se preselil v Koper in zdaj trenira v Trstu. »Tam sem štiri mesece, a to je seveda še premalo za vrhunske dosežke. Telo se mora navaditi na nove vsebine, ki jih prinaša in narekuje delo z novim trenerjem. Ampak tudi moji cilji so usmerjeni v prihodnje leto,« pojasnjuje Peter John Stevens, najizkušenejši v slovenski reprezentanci, ki na Japonsko odhaja le tri tedne po poroki in druženju s prijatelji iz Slovenije, Nemčije in ZDA.

Na lanskem SP je za najboljšo slovensko uvrstitev z 11. mestom poskrbela daljinska plavalka Špela Perše na deset kilometrov. »Pripravljena sem dobro, in če se bo na tekmi izšlo po željah, pričakujem tudi zelo dobro uvrstitev,« upa Radovljičanka Špela Perše, ki bo že petič nastopila na SP. Slovenija se je zadnjič uvrstila v finale v Kazanu 2015 z Damirjem Dugonjićem, zato bi morala biti Fukuoka še dodaten izziv. »Na Plavalni zvezi Slovenije imamo norme postavljene tako, da reprezentantom ob dobrih nastopih omogočajo uvrstitev med najboljših šestnajst. Upam, da se bo vsem uspelo prebiti v polfinale, potem pa je popoldan vse lažje. Finale čakamo že osem let, a pustimo se presenetiti,« se nadeja selektor Gorazd Podržavnik.