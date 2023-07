Za najboljšo slovensko športno plezalko Janjo Garnbret je najtežja vrnitev po poškodbi. S trenerjem Romanom Krajnikom sta se odločila, da bo imela Korošica pred avgustovskim svetovnim prvenstvom tekmovalni premor, potem ko je po programu po vrnitvi v tekmovalno areno tekmovala na dveh tekmah v balvanskem plezanju in težavnosti. Svoje mojstrstvo je pokazala v Pragi, kjer je doživela edini poraz, na dveh tekmah v Innsbrucku in Villarsu. Odločila sta se, da bosta francosko turnejo izpustila ter se osredotočila na vrhunec sezone. Včeraj se je Janja Garnbret po jubilejni 40. zmagi v svetovnem pokalu predstavila slovenski javnosti, polna energije in elana pa spregovorila tudi o načrtih za nastop na svetovnem prvenstvu.

V Švico tudi po olimpijsko normo

»Ni se bilo lahko vklopiti. Bila sem polna dvomov, nosila v sebi kup negativnih misli. V Pragi sem prebila led, v Innsbrucku pa sem že začutila, da sem stara Janja. Nekaj rezerv imam predvsem v balvanskem plezanju, kjer pri nekaterih gibih še čutim bolečine v zlomljenem palcu, a hkrati rehabilitaciji namenjam veliko časa,« je na vrhu ljubljanske Kristalne palače odgovarjala Janja Garnbret. »Nikoli mi številke niso pomenile preveč, moram pa priznati, da mi je ob 40. zmagi v svetovnem pokalu zaigralo srce. Spomnila sem se svoje prve zmage, ki sem jo dosegla pred osmimi leti. Težko je ob takšnih uspehih zbrati misli. Dopovedujem si, naj ostanem takšna, kot sem, da skušam na vsaki tekmi pokazati svoj maksimum ter startati z ničle.«

Tako kot številne druge športne plezalke si tudi 24-letna Slovenka želi, da bi olimpijsko normo izpolnila že na svetovnem prvenstvu v Švici, kjer bo prvo kvalifikacijsko sito. »V tem primeru bi se res lahko v miru pripravila na olimpijski nastop, si vzela tudi malce počitka, saj bi v nasprotnem primeru več tekmovala. Zavedam se, da moram v Švico pripotovati maksimalno pripravljena, saj bom le tako lahko izpolnila svoje cilje. Na vsaki tekmi si želim biti čim boljša in storila bom vse, da bo tako tudi na svetovnem prvenstvu,« odgovarja Janja Garnbret, ki priznava, da po vsem svetu občuti status zvezdnice, a se skuša z njim čim manj obremenjevati.

Nujno je sodelovanje s postavljalci

Slovenjgradčanka je malce podoživela zadnje tekme, na katerih je tekmovala. Za tekmo v Villarsu, kjer je zmagala sedmo leto zapored, je bila kritična do postavitve finalne smeri, ki je bila po njenem mnenju prelahka. »Po tekmi so me sicer malce pomirili postavljalci. Dejali so, da so postavili nov gib, ki so ga prenesli od balvanskega plezanja in sem ga prej ali slej pričakovala tudi sama. Povedali so mi, da so si želeli, da bi do tega gina splezale vse tekmovalke, saj bi tako dobili najboljšo povratno informacijo. Poleg tega si takšnega giba ne bi mogli privoščiti na svetovnem prvenstvu,« je pojasnjevala večkratna najboljša slovenska športnica. »Nekateri postavljalci so veseli, če jim dam po tekmi kakšen odziv, drugi tega ne marajo. Menim, da se lahko naš šport razvija le z maksimalnim sodelovanjem vseh akterjev. Z Romanom postavljalce večkrat povabiva tudi na najin trening, da postavijo smeri le zame.«

Janja Garnbret je povedala, da je športno plezanje kot športna panoga v zadnjem letu zelo napredovalo. Pravi, da tega ni moč opaziti povsem pri vrhu, saj se za najvišje uvrstitve borijo bolj ali manj ista imena, so pa naredile korak naprej plezalke, ki se uvrščajo med osmim in dvajsetim mestom. Prepričana je, da je to za razvoj športnega plezanja dobro. Ob koncu je dejala, da športno plezanje kljub temu, da je olimpijska panoga, ni izgubilo pristnosti. Pravi, da so vse tekmovalke med seboj izjemno povezane ter se skupaj veselijo uspehov.

*** Menim, da se lahko naš šport razvija le z maksimalnim sodelovanjem vseh akterjev. Z Romanom postavljalce večkrat povabiva tudi na najin trening, da postavijo smeri le zame. Janja Garnbret