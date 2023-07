Prvi četrtfinalni obračuni so na teniškem turnirju za grand slam v Wimbledonu poskrbeli za presenečenji v ženskem delu tekmovanja. Najprej je nepostavljena Čehinja Marketa Vondroušova presenetila četrto nosilko Američanko Jessico Pegulo, nato pa je sledil še izpad prve nosilke Poljakinje Ige Šwiatek. Boljša od nje je bila posebna povabljenka Elina Svitolina, sicer 76. igralka na svetovni lestvici WTA, ki od povratka po rojstvu hčerke igra vse bolje. Osemindvajsetletna Ukrajinka, sicer partnerica francoskega teniškega igralca Gaëla Monfilsa, je izkoristila vse izkušnje in na koncu šokirala teniški svet. »Težko dojemam, kaj se dogaja. Vesela sem bila že, da sem dobila povabilo organizatorjev za nastop v Wimbledonu, zdaj pa sem v polfinalu. Iga je neverjetna, a tokrat mi jo je z neverjetno borbo uspelo premagati,« je bila kar nekoliko šokirana Elina Svitolina.

V moškem delu je bilo manj napeto. Zdelo se je, da bi lahko sedmopostavljeni Rus Andrej Rublov ogrozil drugega nosilca Novaka Đokovića, a je z dobljenim prvim nizom le »prebudil zver«, saj je Srb nato dominiral in brez težav dobil naslednje tri. V polfinalu ga čaka osmi nosilec Italijan Jannik Sinner, ki je opravil z nepostavljenim Rusom Romanom Safiullinom in se prvič prebil v polfinale na grand slamih. »To mi pomeni veliko. V tenis vlagam veliko časa in žrtvovanja. Saffiulin je bil naporen nasprotnik, a sem zadovoljen, kako sem reagiral po njegovem izenačenju na 1:1 v nizih,« je povedal 21-letni Italijan.

Igralci in igralke si želijo zgodnejših začetkov tekem

Preden se je Novak Đoković prebil v polfinale Wimbledona, je javno izpostavil, kar so že nekateri pred njim in kar si bojda želi večina v teniški karavani – zgodnejši začetek tekem. Na osrednjem igrišču kluba All England se začenjajo ob 13.30 po lokalnem času, na igrišču številka 1 pa le pol ure prej. Šestintridesetletni Srb je moral tako obračun osmine finala proti Hubertu Hurkaczu v nedeljo zaradi »policijske ure«, ki je ob 23. uri po lokalnem času, po dveh nizih prekiniti in ga nadaljevati naslednji dan. »Nihče ne bi imel nič proti, če bi se tekmovalni dan začel ob 12. uri. To bi naredilo razliko. 'Policijska ura' je nekaj, česar ne bodo spreminjali. In to tudi razumem, saj moramo spoštovati okoliške prebivalce,« je povedal Novak Đoković. Dvoboj s Hurkaczom je začel v nedeljo ob deveti uri zvečer po lokalnem času v normalnih razmerah z zaprto streho, končal pa naslednji dan z odprto streho in vetrovnimi razmerami. »Ko se tekma začne po osmi uri, je praktično jasno, da se ne bo končala istega dne. V nedeljo sem se začel ogrevati že ob enih, nato pa bil ves čas v dilemi, ali se vrnem v sobo ali čakam. Odločil sem se čakati, kar se je na koncu razvleklo na sedem ur. To je veliko.«

Organizatorji Wimbledona razumejo želje igralcev, po drugi strani pa pravijo, da so trenutne ure začetkov dvobojev del zgodovine tekmovanja in so na njih navajeni tako navijači na tribunah kot pred televizijskimi zasloni. »V obzir je treba vzeti vse vidike. Igralce in igralke razumemo in se bomo o njihovih željah resno pogovarjali, a v Wimbledonu so se tekme zgodovinsko začenjale zgodaj popoldne. Ob tem želimo, da navijači uživajo celoten dan. Da sprva opazujejo dogajanje na okoliških igriščih, nato obedujejo ali si privoščijo krajši počitek, potem pa se odpravijo na tekme. Upoštevati moramo tudi gledalce pred televizijskimi zasloni, ki si dvoboje ogledajo po prihodu iz služb,« je povedala direktorica turnirja Sally Bolton. Ob tem pa je izpostavila še, da so časovno teniški dvoboji daljši, kot so bili pred leti. Pri moških tekma povprečno traja 156 minut, pred desetimi leti je 132, pri ženskah pa 102 minuti, še leta 2013 pa 93.

Vzornejše vedenje

Organizatorji v Wimbledonu so sporočili, da je obnašanje teniških igralcev in igralk letos precej bolj vzorno, kot je bilo lani. Zaključke vlečejo iz vsote denarnih kazni, ki so jih podelili. V prvem tednu so jih letos pet v skupni višini 15.000 dolarjev, lani pa kar 16 v skupni višini 66.500 dolarjev. Med njimi je najpogostejši prekršek nešportno vedenje, sledijo pa verbalne opolzkosti in zloraba loparjev ter opreme. Gledalci so bili ob predstavitvi podatka presenečeni, saj velika večina razlike v obnašanju igralcev in igralk ni opazila.

Wimbledon v številkah Četrtfinale, moški: Đoković (Srb, 2) – Rubljov (Rus, 7) 4:6, 6:1, 6:4, 6:3, Sinner (Ita, 8) – Safiulin (Rus) 6:4, 3:6, 6:2, 6:2. Ženske: Vondroušova (Češ) – Pegula (ZDA, 4) 6:4, 2:6, 6:4, Svitolina (Ukr) – Šwiatek (Pol, 1) 7:5, 6:7 (5), 6:2.