Novela zakona o zaščiti živali: Ministrica Irena Šinko in poslanka Meira Hot sneli rokavice

Danes bo parlamentarni odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravil javno predstavitev mnenj o razvpitem predlogu novele zakona o zaščiti živali, pod katerega so podpisani koalicijski poslanci. Na kako buren odziv je naletel, kaže tudi to, da je vabilo na današnji dogodek prejelo kar 106 ljudi.