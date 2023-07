Ruski predsednik Vladimir Putin se je 29. junija v Kremlju tri ure pogovarjal z Jevgenijem Prigožinom. To je bilo pet dni po njegovem 24-urnem oboroženem uporu, ko ga je ruski predsednik označil za »izdajalca« (kar glede na Putinov odnos do izdajstva pomeni obsodbo na smrt). O sestanku 29. junija je v ponedeljek na novinarski konferenci pripovedoval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, s čimer je potrdil razkritje francoskega dnevnika Libération, ki se pri poročanju o srečanju Putina in Prigožina sklicuje na zahodne tajne službe.

»Predsednik se je dejansko z njim sestal,« je dejal Peskov. Pojasnil je, da je Putin »povabil k sebi« skupaj 35 oseb, poleg nekaj svojih sodelavcev predvsem poveljnike Wagnerjevih enot, vključno s Prigožinom. Ocenil je »aktivnosti podjetja na fronti med specialno operacijo« in pohvalil osvojitev Bahmuta. Prav tako je »ocenil dogodke 24. junija, poslušal pojasnila poveljnikov in jim predlagal več možnosti za nadaljnje angažiranje« njihovih enot v vojni. Poveljniki Wagnerja »so poudarili, da so zvesti voditelju države« in da »so se še naprej pripravljeni boriti za domovino«. Prigožin pa je po poročanju Peskova dejal, da je bil upor 24. junija skupna odločitev »sveta poveljnikov« Wagnerjeve vojske.

Je Prigožin Putina v srečanje prisilil?

Skratka, upor naj ne bi bil usmerjen proti Putinu, ampak proti obrambnemu ministru Sergeju Šojguju in načelniku generalštaba Valeriju Gerasimovu (v resnici predvsem proti njuni zahtevi, da se pripadniki Wagnerja vključijo v redno vojsko). Toda Prigožin, ki 24. junija ni neposredno kritiziral Putina, se mu je že s tem, ko je hotel zapreti Šojguja in Gerasimova, zoperstavil in uprl. Upor 24. junija je bil vsekakor največja grožnja Putinu doslej, ta pa naj bi že 29. junija na to velikodušno pozabil.

Možno je, da je Prigožin Putina v srečanje prisilil. Prišlo naj bi do nekakšnega dogovora dveh mafijskih botrov, kot ju označujejo komentatorji. Morda ima Prigožin za Putina obremenjujoče dokumente (ki bi prišli na dan zlasti v primeru, če bi se vodji Wagnerja kaj zgodilo). Med drugim Putin pred javnostjo skriva svoje veliko bogastvo.

Preko Prigožina in Wagnerja želi Putin predvsem ohraniti ruski vpliv v Afriki in tamkajšnjih rudnikih zlata in diamantov, pa tudi v tovarni trolov v Sankt Peterburgu. Najbrž pa Rusija zdaj, ko se ukrajinska protiofenziva nadaljuje, potrebuje pripadnike Wagnerja. Populistični Prigožin je v Rusiji še vedno priljubljen med večjim delom zagovornikov vojne proti Ukrajini, ki so nezadovoljni s potekom »specialne operacije«, med njimi so vplivni blogerji. Manj je tistih, ki zahtevajo njegovo likvidacijo ali aretacijo. Po nedavni anketi agencije Levada, ki naj bi bila neodvisna, se 46 odstotkov Rusov strinja s Prigožinovo kritiko vodenja vojne.

Zanimivo bo videti, kako bodo po razkritju Peskova na Prigožina gledali državni mediji. Med desetmesečno bitko za Bahmut so ga kovali v zvezde, po 24. juniju pa so ga silovito napadali. Objavili so, da je v preiskavi zaradi finančnih malverzacij, pokazali njegovo luksuzno vilo v Sankt Peterburgu, in v njej kilograme zlata, milijone rubljev (menda mu vile, zlata in denarja niso zasegli), orožje, lasulje, umetne brade, da bi pokazali, kako pokvarjen je in kako je obogatel na račun Rusov.

Še vedno ni jasno, kje je Prigožin. V javnosti se je po 24. juniju zelo malo pojavljal. Njegova glavna moč pred pohodom na Moskvo pa so bili prav mediji in njegovi populistični nastopi na spletu.