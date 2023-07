Miha Lobnik je ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti povedal, da je zagovornik lani svetoval 440 posameznikom, ki so menili, da so diskriminirani. V približno 50 zaključenih postopkih je v 14 primerih ugotovil diskriminacijo. Opravil je tudi več ocen predpisov in pri devetih ocenil, da povzročajo diskriminatorno obravnavo. Poleg tega je dal več priporočil za odpravo ali preprečevanje diskriminacije. Med temi so priporočila glede zakonov in drugih predpisov, ki so v pristojnosti ministrstva za delo. Določbe pokojninskega zakona pri določanju mirovanja poklicnega zavarovanja so po oceni zagovornika načela enakosti diskriminatorne do zaposlenih, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati; Mesec bo priporočilo upošteval.

Na ministrstvu se po Meščevih besedah strinjajo z zagovornikovo oceno o diskriminatornosti zakona o urejanju trga dela v delu, kjer določa pogoje, da priseljenci še ostanejo v evidenci brezposelnih oseb. Za državljane EU in nekaterih drugih držav rok za izpolnitev teh pogojev ni določen, za državljane tretjih držav pa je; razlikovanje temelji le na osebni okoliščini državljanstva. S spremembo zakonodaje bo ministrstvo odpravilo tudi različno obravnavo mladoletnih oseb, ki so zaradi svojih oviranosti odvisne od tuje nege in pomoči, pri pravici do dodatka za pomoč in postrežbo, je napovedal Mesec. Pokojninski zakon namreč dodatek zdaj daje zgolj slepim in slabovidnim otrokom in mladostnikom do 18. leta, drugi otroci in mladostniki s posebnimi potrebami, ki so prav tako odvisni od tuje pomoči in imajo podobne ali celo večje težave, pa pravice do tega nimajo, kar je po oceni zagovornika diskriminatorno. Minister je Lobniku povedal, da bodo ti dodatki na novo urejeni v zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

Lobnik in Mesec sta govorila tudi o tem, da za delo nezmožne osebe z duševnimi boleznimi nimajo pravice do nadomestila za invalidnost samo zato, ker jim po zakonu o socialnem vključevanju invalidov ni mogoče dodeliti statusa invalida. Ministrstvo je zaradi te diskriminacije že imenovalo delovno skupino, ki bo delo začela jeseni.