Seznam vsebuje imena 14.310 profilov na Instagramu, Facebooku, Twitterju in Tik Toku, preko katerih naj bi boti vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) pošiljali svoja sporočila in komentarje, hvalili Vučića in njegovo politiko ter napadali ljudi z drugačnimi stališči. Glavna tarča trenutno pa naj bi bila srbska opozicija, poroča srbski portal televizije N1.

Profili naj bi bili razdeljeni v štiri kategorije. Klasični boti naj bi imeli nalogo pohvalno pisati o stranki SNS in politiki Vučića. Drugo kategorijo tvorijo t. i. superspecialisti, ki so večinoma osebe zaposlene v državnih in javnih službah in reagirajo v izrednih situacijah. Njihova naloge naj bi bila tako hvaliti Vučića kot napadati njegove nasprotnike.

Tretja skupina naj bi bila zadolžena za žaljenje, omalovaževanje in norčevanje iz tistih, ki nasprotujejo Vučiću in njegovi politiki. Četrto skupino pa sestavljajo t. i. privrženci, ki naj bi bili zadolženi za pohvale in ustvarjanje kulta osebnosti srbskega predsednika.

Na seznamu je bilo doslej zaznanih 3162 oseb, ki se profesionalno in vzporedno s svojo redno službo ukvarjajo s političnimi aktivnostmi v korist vladajoče stranke. Šlo naj bi za zaposlene na občinah, centrih za socialno delo, ministrstvih, šolah, fakultetah in drugih institucijah, ki so financirane iz državnega proračuna. Po poročanju srbskih medijev naj bi ti uporabniki za svoje delo prejemali honorarje.

Kmalu po razkritju seznama so z družbenih omrežij izginili številni profili. Med drugim je bil deaktiviran tudi profil Marka Jovanovića, ki je priznal, da je bot in alter ego nekdanjega poslanca SNS Janka Langure, poroča hrvaški časnik Jutarnji list.

Vučić je medtem danes v odzivu na svojem Instagram profilu delil slike nasmejanih mladih ljudi, na katerih piše: »Najbolj na svetu ljubim Srbijo in Srbsko napredno stranko. Da, sem bot SNS«. Podobno je zapisal tudi v opisu objave, mnogim njegovim sledilcem pa se je objava zdela zabavna in duhovita.

To sicer ni prva afera z boti v Srbiji. Pred leti je namreč Twitter izbrisal okoli 8500 računov, ki so skrbeli za ustvarjanje dobrega mnenja o SNS in Vučiću in so skupno napisali več kot 40 milijonov tvitov. Med politiki, ki so priznali uporabo botov, je bil tudi današnji beograjski župan Aleksandar Šapić.