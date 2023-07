S Petrenkom skozi brezna in brzice

V ljubljanskih poletnih festivalskih dneh smo navajeni, da pred nami v vsem svojem sijaju zasijejo številni tuji glasbeni zvezdniki – pevci, dirigenti, solisti in seveda tudi orkestri. Prav zato se zdi, da lahko redkeje med zvezde posežejo domači glasbeniki, a na zadnjem koncertu se je izkazalo, da lahko ponudi izstopajoče glasbene rezultate tudi kombinacija domačega in zvezdniškega. Tako sta v goste k Orkestru Slovenske filharmonije prišla izstopajoči dirigent Vasilij Petrenko in s številnimi nagradami ovenčani pianist Simon Trpčeski , oba sicer stara znanca ljubljanskega občinstva. Toda bolj kot njuno ponovno gostovanje se zdi pomembna kombinacija z domačimi orkestrskimi silami.