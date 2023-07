Rotavirus na plaži Borik v Zadru

Hrvaški državni inšpektorat na zahtevo tamkajšnjega zavoda za javno zdravje preiskuje hotelski kompleks Donat pri plaži Borik. Prav tam so se namreč kopali ljudje, ki so kasneje najverjetneje zboleli zaradi rotavirusa. Že nekaj dni medije preplavljajo izpovedi turistov, ki so domov poleg spominov prinesli tudi drisko, bruhanje in visoko temperaturo.