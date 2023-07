V ponedeljek se je iztekla veljavnost sporazuma, ki je bil sklenjen s posredovanjem ZN in je omogočal dostavo pomoči po kopnem iz Turčije na območja pod nadzorom upornikov v Siriji.

Številne članice Varnostnega sveta ZN, vključno z ZDA, Veliko Britanijo in Francijo, so zahtevale celoletno podaljšanje, vendar so podprle devetmesečni kompromis, ki sta ga predlagali Švica in Brazilija.

Rusija je temu nasprotovala, vložila veto in potem za svoje šestmesečno podaljšanje uspela dobiti le podporo Kitajske. Veleposlanica ZDA Linda Thomas-Greenfield je ruski veto označila za skrajno kruto dejanje.

Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija pa je zahodne države obtožil popolnega neupoštevanja interesov sirskega ljudstva in jih obtožil, da so Rusijo izzvale k vetu.

Varnostni svet ZN si je več dni prizadeval najti kompromis za podaljšanje dogovora, ki od leta 2014 omogoča, da se v severozahodno Sirijo brez dovoljenja Damaska s tovornjaki vozi hrano, vodo in zdravila.

Humanitarni konvoji so od ponedeljka zvečer ustavljeni, prihodnost koridorja za pomoč pa je nejasna. Floriane Borel iz organizacije Human Rights Watch je dejala, da bi morala pomoč temeljiti na potrebah in ne na politiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Cinični ruski veto na čezmejno pomoč za milijone Sircev je boleč opomin, da Varnostnemu svetu ne bi smeli zaupati odločitev o humanitarni pomoči,« je dodala.

Prehod pokriva več kot 80 odstotkov potreb ljudi, ki živijo na območjih pod nadzorom upornikov. Vlada v Damasku redno obsoja dostavo pomoči kot kršitev svoje suverenosti.

Dogovor je sprva omogočal štiri vstopne točke v Sirijo pod nadzorom upornikov, nato pa je bil zmanjšan na eno.

Vodja ZN za humanitarne zadeve Martin Griffiths je prejšnji teden ponovno pozval k odprtju več mejnih prehodov za vsaj 12 mesecev.

»Razmere so nevzdržne za prebivalce severozahoda in tiste pogumne duše, ki jim pomagajo, da vsakih šest mesecev preživijo te vzpone in padce,« je dejal in poudaril, da morajo humanitarne agencije vsakič, ko je ogrožen dostop, v državo pripeljati vnaprej pripravljene zaloge za primer zaprtja prehoda.

Po podatkih ZN so po letih konfliktov, gospodarskih sporov in uničujočih potresov štirje milijoni ljudi v Siriji odvisni od humanitarne pomoči za preživetje.