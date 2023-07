Za 33-letnega Bilbaa je bila to 16. zmaga v karieri in tretja na tritedenskih pentljah, potem ko je leta 2019 dvakrat slavil na Giru. Zmaga nosi veliko čustveno noto, saj Bahrain Victorious na dirki nastopa v spomin umrlemu moštvenemu kolegu, Švicarju Ginu Mäderju.

»Vedeli smo, da bo začetek etape zelo zahteven, a čakali smo na pravo skupino. Vsi v naši ekipi smo poskušali, tudi Matej (Mohorič, op. STA), meni je na srečo uspelo. V zadnjih treh kilometrih sem vedel, da sem najmočnejši in prevzel odgovornost ter pokril vse napade. V zadnjih 200 m sem samo še pritiskal na pedala, razmišljal sem le o tem, zakaj dirkamo tu, zaradi Gina Mäderja,« je organizatorjem dejal Bilbao.

Ta na Touru dirka tudi z dobrodelno noto. Nadaljuje namreč delo pokojnega Mäderja, v vsaki etapi pa odšteje po en evro za vsakega kolesarja, ki ga prehiti. Danes je v blagajni za posaditev dreves v Baskiji še 168 evrov več.

Na zadnjem kategoriziranem vzponu je iz skupine ubežnikov večkrat napadel na koncu četrtouvrščeni Latvijec Krists Neilands (Israel-Premier Tech) in imel na vrhu več kot pol minute naskoka. Toda skupina zasledovalcev ga je ujela okoli tri kilometre pred ciljem.

Po nekaj napadih je nato v sprintu Bilbao ugnal tekmece. Za njim je ciljno črto prečkal Nemec Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), tretji je bil Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroen).

Precej razredčena glavnina je do cilja prišla 2:53 minute za zmagovalcem, do sprememb v skupnem seštevku pa je prišlo nižje v deseterici. Na vrhu je še naprej Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima 17 sekund naskoka pred Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), ki pa zaostaja že 2:40 minute. Bilbao je z enajstega napredoval na peto mesto, za Vingegaardom zaostaja 4:34 minute.

»Narava dirke je bila taka, res težek in selektiven začetek. Veliko favoritov za skupni seštevek je poskusilo z begom in vsi smo se znašli tam spredaj. Uro in pol je šlo na polno, nato pa se je umirilo,« je etapo za RTV Slovenija pospremil Pogačar.

»Vroče je bilo, res noro vroče. Ekipa je naredila dobro delo in me hladila non-stop. Jutri pričakujem malenkost lažji dan. Upamo, da ne bo tak start kot danes in bo etapa rezervirana za sprinterje,« je še dodal 24-letnik s Klanca pri Komendi.

Prva etapa po prostem ponedeljku ni bila prav nič mirna in ravninska. Kolesarji so morali premagati nekaj več kot 3200 višinskih metrov. Že od samega začetka so se vrstili napadi, v enem od teh sta bila udeležena tudi Vingegaard in Pogačar, a ubežniki z njima niso želeli sodelovati.

Ko se je po okoli 70 km stanje stanje vendarle umirilo, je bilo v ospredju 14 kolesarjev. Ti so si pred glavnino nabrali dobre tri minute naskoka, vseeno pa jih ta ni spustila predaleč naprej zaradi v skupnem seštevku relativno visoko uvrščenega Bilbaa.

V etapi je bil aktiven tudi Mohorič, ki je poskusil z begom, a se mu ni uspelo priključiti štirinajsterici v ospredju. Na koncu je etapo končal na 120. mestu z zaostankom 20:18 minute. Luka Mezgec (Jayco-AlUla) je na 68. mestu zaostal 8:05 minute. V skupnem seštevku je Mohorič nazadoval na 75. mesto (+1:23:12), Mezgec pa je nekoliko napredoval in je zdaj 120. (1:58:48).

V sredo bo na sporedu 11. etapa od Clermont-Ferranda do Moulinsa. Ta bo bržčas namenjena sprinterjem, ki pa bodo morali premagati tudi tri vzpone četrte kategorije na 179,8 km dolgi trasi.