Nemška, poljska in angleška policija so ob podpori Europola izsledile in aretirale vodjo kriminalne mreže, ki se je ukvarjala z goljufanjem starejših ljudi. Prijeli so ga v bližini Londona, od koder je koordiniral mrežo goljufov, katerih tarče so bili predvsem Nemci in Poljaki. V njegovem bivališču so zasegli ključne dokaze, predvsem mobilne telefone. Nemška policija pa je hišne preiskave izvedla na petih lokacijah in zasegla več kot 160.000 evrov gotovine, zlate palice in zlatnike ter nakit, telefone ter druge elektronske naprave.

Organizirana združba se je specializirala za klicanje starejših ljudi v Nemčiji in na Poljskem. Nepridipravi so se po telefonu predstavljali za policiste ali predstavnike drugih služb in starejšim sporočali, da je njihov sorodnik zakrivil prometno nesrečo ali kaj podobnega, kar se je končalo s hudimi poškodbami ali celo smrtjo drugih oseb. Prevarant je nato telefon predal pajdašu, ki je jokal, kričal in rotil za pomoč. Ta je bila v plačilu določene vsote denarja, da se bo sorodnik izognil priporu. Do predaje denarja je običajno prišlo osebno – nekdo ga je prevzel kar na domu ogoljufanega. Kriminalna mreža je ljudi za obiske na domu novačila kar prek spletnih zaposlitvenih platform in niso vedeli, da so se zapletli v goljufijo.

Med preiskavo so aretirali več kot 70 ljudi, tudi te, ki so pobirali denar. Povzročeno škodo ocenjujejo na okoli pet milijonov evrov, brez aretacij bi bila za približno 1,4 milijona evrov večja.

»Trik« z vnukom ali nečakom

Klici, kjer se goljufi predstavljajo kot uslužbenci policije ali pravosodja, imajo različne posledice, pojasnjujejo v Europolu. Poleg finančne škode, ki je pogosto nepopravljiva, ljudem povzročajo duševno stisko in izgubo zaupanja v oblasti. Policija opozarja tudi na prevare, kjer gre prav tako za lažno predstavljanje, vključuje pa »trik« z vnukom ali nečakom. Storilci se po telefonu predstavljajo kot sorodniki, ki so se znašli v hudih finančnih, pravnih ali zdravstvenih težavah. In spet prosijo za denar, da bi se iz njih rešili. Te goljufije so se razširile med pandemijo covida-19.

Policija zaradi vsega tega svetuje posebno pozornost. Ne delite osebnih ali finančnih podatkov z neznanci. Organi pregona in drugi uradniki ne bodo nikoli terjali denarja oziroma plačila po telefonu ali osebno, tako da bi se prikazali kar pred vašimi vrati. Če boste dobili takšne vrste telefonski klic, ga takoj prekinite in pokličite policijo.