Bešič Loredan je sicer vse od nastopa vlade vodil zdravstveni resor, zato poslanske funkcije nikoli ni opravljal. Po odstopu se je sicer zavil v molk in tudi danes za STA še ni želel razkriti, kakšna bo njegova nadaljnja pot po prenehanju ministrske funkcije.

A po neuradnih informacijah STA ne bo sedel v poslansko klop Gibanja Svoboda. Tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je danes za STA dejal, da pričakuje, da bo poslanska skupina do poletnih parlamentarnih počitnic in tudi jeseni ostala v enakem številu in sestavi kot doslej.

Danijel Bešič Loredan je v petek podpisal odstopno izjavo z mesta ministra za zdravje, ki mu jo je v podpis ponudil premier Robert Golob. Slednji je dejal, da se z Bešičem Loredanom razhajata v pogledu na krepitev javne zdravstvene mreže. Bešič Loredan pa je odločitev pospremil z zapisom, da je s sprejemom ministrske funkcije želel izboljšati slovenski zdravstveni sistem in ga približati državljanom. A če tega na svoji poziciji ne more storiti, funkcije ni več pripravljen opravljati. Po njegovi oceni so z ekipo ministrstva za zdravje naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Premier Robert Golob je DZ v ponedeljek obvestil, da bo po odstopu Danijela Bešiča Loredana z mesta ministra za zdravje to funkcijo začasno opravljal sam. DZ se bo z menjavo na vrhu zdravstvenega resorja seznanil v četrtek na izredni seji, na kateri bo po napovedih prisoten tudi Bešič Loredan. Kdo bo prevzel vodenje resorja s polnim mandatom, za zdaj še ni znano.