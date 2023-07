V Zavodu Celeia Celje (ZCC), ki upravlja eno najbolj obiskanih slovenskih turističnih točk, celjskim starim gradom, so v prvi šestih mesecih letošnjega leta dosegli zelo obetajoč turistični obisk. »V prvi polovici leta 2023 smo na gradu našteli dobrih 33.000 obiskovalcev, kar je toliko kot rekordnega leta 2019. Največji obisk je bil pričakovano junija, ko je največjo srednjeveško trdnjavo v Sloveniji obiskalo 8000 ljudi, leta 2019 dobrih sto manj,« je o turističnem obisku na starem gradu v Celju v prvi polovici leta 2023 povedala mag. Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje. Med turisti še vedno prednjačijo tuji. Slovenskih je bilo 27 odstotkov, tujih 73. Med slednjimi je največ Madžarov, sledijo Hrvati, Italijani, Nemci, Avstrijci, Francozi, Čehi in Poljaki. Vedno več je tudi turistov iz Španije, Velike Britanije in Severne Amerike. Zbrani podatki nakazujejo, da Celje kot mestna destinacija z bogato kulturno dediščino in zelenim zaledjem postaja vse bolj atraktivna ne le za turiste v tranzitu, ampak predvsem tudi tiste, ki iščejo intimnejša, butična doživetja, prijaznejša za vse, tudi za družine z majhnimi otroki.

Staro mestno jedro vabi

Zgoraj zapisano je tako eden od razlogov, da je TIC Celje v starem mestnem jedru odprt tudi ob nedeljah. Vse dni v letu je mogoče dobiti turistične informacije, nove zemljevide o kolesarskih in pohodniških poteh, namige za odkrivanje turističnih znamenitosti, kupiti vstopnice za glasbene koncerte in druge dogodke, darilne bone mestnih ponudnikov in izbrati spominke ali rojstnodnevna darila. Na voljo so tudi posebni izdelki iz kolekcije Celje 1451, ki jih je za Zavod Celeia Celje oblikovala Ivona Stanić.

V želji, da bi sprehod po starem mestnem jedru postal stalnica v lokalni skupnosti, se na različnih prizoriščih že od začetka leta vrstijo prireditve za vse generacije in okuse. V prvih šestih mesecih leta 2023 je Zavod Celeia Celje pripravil več kot 15 večjih dogodkov na prostem, na katerih so našteli dobrih 7500 obiskovalcev. Glavnina tovrstnih prireditev se je v okviru programa Poletje v Celju šele začela. V ZCC pričakujejo, da bodo na več kot 70 dogodkih v okviru Poletja v Celju našteli 20.000 obiskovalcev, ki jih nagovarjajo k trajnostnemu ravnanju. Med drugim spodbujajo uporabo javnih prevoznih sredstev in od julija dalje tudi uporabo centralke, enotne mestne aplikacije in kartice Celja, ki s sodobnimi rešitvami nakupa avtobusnih vozovnic (Celebus), izposoje koles (KolesCE) in plačevanja parkirnine poenostavlja vsakdan tako domačinov kot turistov.

Restavracije iz Okusi Celja opažene v vodniku​ Falstaff

V avstrijski kulinarični publikaciji Falstaff, ki velja za najvplivnejšo specializirano gastronomsko revijo v Avstriji in sosednjih državah, so objavili posodobljen mednarodni vodnik po slovenskih restavracijah. Med več kot 160 restavracijami so bile opažene tudi Bistro Lalu, Gostilna Francl in Gostilna Oštirka iz celjske gastronomske znamke Okusi Celja. 89 od 100 možnih točk in dvoje vilic so prejeli v Bistroju Lalu, 84 točk in ene vilice pa v gostilnah Francl in Oštirka. Na seznam vplivnega mednarodnega vodnika sta se iz Celja uvrstila še Hotel Evropa in Gostilna in pivnica Stari pisker.

Odprta vrata Drevesne hiše in spominske hiše Alme M. Karlin

Z dodatnimi programskimi in promocijskimi aktivnostmi v ZCC vabijo tudi k obisku Drevesne hiše v Mestnem gozdu in Spominske hiše Alme M. Karlin v Pečovniku. V njej poleg sobotnic z veliko poznavalko Alme Karlin Jernejo Jezernik potekajo različni dogodki, kar je letošnja novost. Dodatne vsebine so v dveh mesecih, odkar so vrata hiše odprta, k obisku privabile kar 50 odstotkov več obiskovalcev. Porast obiskovalcev, in sicer skoraj 20-odstotni, so imeli tudi v Drevesni hiši. V njej je do konca avgusta še na ogled občasna interaktivna razstava Štirje elementi narave. Tako v Drevesno hišo kot v spominsko hišo Alme M. Karlin in na dogodke v njih je vstop prost.