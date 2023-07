Med domovinsko vojno v zadnjem desetletju prejšnjega stoletja je bil Lipik katastrofalno uničen, po nekaterih podatkih je bilo porušenih več kot 90 odstotkov poslopij. »Pred nami je nov razcvet, pred nami je novo svetlo obdobje,« je prepričan Damir Jakšić, upravitelj kobilarne lipicancev Lipik. V dokaz našteje številne prenove, projekte in novogradnje, ki trenutno potekajo v mestecu.

Stoletja z zdravilno vodo

Naselje je zraslo okoli izvira zdravilne vode. V starih listinah se predhodnik današnjega Lipika prav zaradi tega omenja že v rimski dobi, prvi znani zapisi o termalni vodi so iz poletja 1777, in sicer o leseni zgradbi s tremi kadmi. Pravi razvoj tako zdravilišča kot regije se je začel v prvi polovici 19. stoletja, ko so zgradili zdraviliške stavbe in park, ki so oblikovali zdraviliški kompleks, najsvetlejše obdobje pa je Lipik doživel med prvo in drugo svetovno vojno, ko so ga uvrščali med najbolj znana evropska zdravilišča. Prav zaradi neobaročnega parka in avstro-ogrske arhitekture ter večstoletne turistične tradicije je Lipik znan kot celinska Opatija. Predvsem je nepozabna stavba v Lipiku Kursalon, nekakšen simbol kraja, v vsakem primeru pa eden najslikovitejših in najpogosteje upodobljenih motivov mesta.

Zdravilna mineralna voda ima stalno temperaturo 60 stopinj Celzija, v kemični sestavi pa prevladujejo fluor, natrij, kalcij, kalij in hidrogenkarbonat. Prvo arteško vrtino z globino 234,7 metra so ročno izvrtali leta 1870. Bolnišnica v sedanji obliki deluje od leta 1971 in nadaljuje tradicijo Term Lipik – izvajajo rehabilitacijo nevroloških stanj in bolezni, revmatskih obolenj, posttravmatskih stanj, pooperativno rehabilitacijo motenj nadzora mehurja, preventivni in zdravstveni turizem.

Več kot ugoden oddih

Seveda so Terme Lipik namenjene tudi tistim, ki si želijo le zdrave sprostitve, oddih, masažo in dobro hrano, torej turi​stom. Nikakor ni drago, je povedala upokojenka iz Maribora, ki tu ni prvič in, kot pravi, tudi ne zadnjič. Za upokojence je namreč še bolj ugodno, saj je povedala, da plača za polni penzion, vključno s kontrolnim pregledom pri zdravniku, tremi terapijami po priporočilu zdravnika in terapevtskimi vajami v bazenu le nekaj malega več kot 40 evrov na dan. Lahko pa se odločite za grofovski vikend v dvoje z dvema polnima penzionoma v dvoposteljni sobi ali apartmaju, trikrat kopanje v termomineralni vodi, v ceni 175 evrov za dve osebi so tudi ročna masaža, grofovska kopel in uporaba električnih koles.

Zdrava in okusna hrana

V restavraciji Kamene kupke lahko izbirate med vegetarijansko, vegansko ali brezglutensko hrano. Poleg dnevnih menijev je vsak dan na voljo namreč tudi šest menijev od 9,29 do 11,28 evra. Prav danes si lahko tem cenovnem okviru privoščite v cenejšem standardnem meniju bistro govejo juho, puranov dunajski zrezek, pomfri, skledo sezonske solate in sladico, za 11 evrov pa boste dobili v okviru grofovega jedilnika bistro govejo juho, goveji zrezek s slivami, skledo solate in palačinke v vinskem šatoju. V restavraciji lahko večkrat tedensko uživate v glasbi, lahko pa si popestrite dan in si izposodite kolesa, se odpravite na sprehod po Jelkovi poti ali pa se odločite za vožnjo s turističnim vlakcem oziroma kočijo.

Vsekakor je v okviru toplic veliko možnosti sprostitve v njihovih bazenih, a lahko se osvežite tudi v enem od bazenov nedaleč od toplic. Tam sta poleg olimpijskega še rekreacijski in otroški bazen, odprti pa so od 9. do 21. ure, ob koncih tedna do dveh zjutraj. Celodnevna vstopnica bo odrasle stala 3,5 evra, otroke do 15 let starosti pa evro manj. Seveda je za hrano in pijačo poskrbljeno, tudi za športne aktivnosti, prav tako pa tudi za senco, saj so bazeni poleg mestnega parka.

Za Ferrari, Bentley, Aston Martin … Leta 1803 so zabeležili prve podatke o proizvodnji stekla na območju Lipika, prva industrijska proizvodnja pa se je začela leta 1963 z ustanovitvijo Tovarne ravnega stekla Lipik. Danes je Lipik Glas z 270 zaposlenimi vodilno podjetje v svetu pri dobavi avtomobilskih stekel za luksuzne avtomobilske znamke, kot so Bentley, Ferrari, Lamborghini, Mc Laren in Aston Martin. Model aston martin DB10, ki ga je v filmu vozil James Bond, je prav tako na seznamu legendarnih vozil, ki imajo šipe, narejene v Lipiku.