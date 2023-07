Zdaj kriza kapitalizma povzroča, ali bolje, celo zahteva avtoritarno vladanje. Vladavina od ljudi odtujenih strank je značilna za zahodno Evropo in ZDA že od srede sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je začela kriza njihovega kapitalizma in so začeli izgubljati svetovno nadvlado. Evropsko-atlantski kapitalizem se je na krizo odzval z neoliberalizmom. Prvo neoliberalno politiko so vpeljali pod diktaturo v Čilu. General Pinochet je z vojaškim udarom in s podporo ZDA zrušil zakonito vlado ljudske enotnosti, ki se je uprla imperializmu ZDA in začela graditi socializem. Generalom sta kmalu sledila premierka Thatcher v Veliki Britaniji in predsednik Reagan v ZDA. Oba sta na silo zatrla delavsko gibanje. ...

Tiste postsocialistične dežele, ki si jih je s pomočjo domačih vladajočih skupin podredil zahodni imperializem, so se pridružile temu splošnemu procesu. Tudi v Sloveniji vladajo od ljudstva odtujene stranke, a poskuse avtoritarizma je samoorganizirano ljudstvo doslej zaustavilo. Mislim, da je to dediščina socializma, natančneje, alternative osemdesetih let. Avtoritarce podpirajo tisti sloji, ki najbolj trpijo zaradi njihove radikalne neoliberalne politike. Revnih in obupanih pa bo vse več, saj bo, kakor kaže, kriza zahodnega kapitalizma in zlasti EU še kar trajala.