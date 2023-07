Velike zveri, med katere sodijo medved, volk in ris, so v Sloveniji zaščitene z zakonom. Poleg slovenske, jih varuje tudi evropska in mednarodna zakonodaja.

Narava je v svojem razvoju ustvarila tudi živali, kot so velike zveri, ki za svojo prehrano potrebujejo beljakovine iz mesa. V naravi te selekcionirajo predvsem obolele in stare osebke, zlasti jelenjad, srne in podobno. Žrtev velikih zveri pa je tudi drobnica, katere pomor lastniku povzroča škodo.

Aktivisti za pravice živali protestirajo proti odstrelu volkov. Protestniki pravijo, da se z načrti za odstrel volka in medveda vijuga med zakonodajo, saj obe vrsti sodita med zaščitene.

Zato predlagam, da se Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja poleg že predpisane postavitve ograje za zaščito drobnice (ki pa sama, kot smo že videli, ne zadošča) dopolni z varovanjem s pastirskim psom. Ta bi lahko zmanjšal škodo ali celo eliminiral njen nastanek, kar bi bistveno zmanjšalo izplačevanje odškodnin. Primerne pasme pastirskih psov so: kraški ovčar, tornjak, šarplaninec in kavkaški ovčar.

Drago Štruc, Slovenske Konjice