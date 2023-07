Demokratična javnost je z velikim pričakovanjem pozdravila novo Golobovo vlado, ki je obljubljala pravno državo in demokratične spremembe na različnih področjih, od javnega zdravstva, davčne in plačne reforme, pokojnin, oskrbo starejših, pravičnejšo socialno državo itd. Mineva dobro leto trajanja te vlade in lahko vidimo, kakšni so rezultati predvolilnih obljub in v kakšno smer se gibljejo prihodnji ukrepi.

Zaradi pomanjkanja prostora bom navedel samo najbolj karakteristične poteze Golobove vlade, ki se tičejo vseh nas državljanov.

Zdravstvena reforma naj bi bila centralni cilj in fokus te vlade. Rezultati ukrepov ministra Bešiča ​Loredana so po enem letu dobesedno katastrofalni. Zapravili so več kot sto milijonov evrov za skrajševanje čakalnih vrst, ki pa so se dejansko močno podaljšale. Vzrok temu je, da ta denar ni sledil pacientom, ampak predvsem privatnemu zdravstvu. Minister, ki je tudi sam »zdravniška dvoživka«, s svojimi ukrepi in podrejanjem interesov lobističnični zdravniški zbornici in ne pacientom, dejansko vodi v nepovratno privatizacijo javnega zdravstva. Tudi »napad« na javno zdravstveno zavarovalnico (ZZZS) je predvsem v funkciji monopola politike nad javnim denarjem za zdravstvo, približno 4 milijarde evrov.

Ukinitev dopolnilnega (prostovoljnega) zdravstvenega zavarovanja oziroma preoblikovanje v obvezno zavarovanje je ne samo blef, temveč velika klofuta zavarovancem z nizkimi dohodki. Premija 35 evrov je enaka za vse, ne glede na višino dohodka. Pa ne samo to, ker se po novem dopolnilno zdravstveno zavarovanje upošteva kot odbitek v dohodnini, bo tisti v najvišjem plačnem razredu, kjer je obdavčitev 50-odstotna, dejansko plačal samo 17,5 evra. Najbolj kratko pa bodo zopet potegnili upokojenci, kjer jih zaradi nizkih pokojnin ogromna večina ne plačuje dohodnine, se jim bo pa od pokojnine odtrgalo 35 evrov neto, to je okoli 5 odstotkov od povprečne pokojnine. Skratka upokojenci bodo plačali polno ceno tega blefiranja ​Bešiča ​Loredana in Golobove vlade.

Davčna reforma, ki bi bolj obremenila kapital in razbremenila delo, je že umaknjena v daljno prihodnost. Plačna reforma javnega sektorja je zaradi agresivnih pritiskov predvsem sindikatov v zdravstvu in sedaj še v sodstvu dokončno zabredla v slepo ulico. Čim se popusti enemu, skoči v zrak že drugi sindikat in imamo zaradi tega v jeseni že na vidiku množične proteste praktično celotnega javnega sektorja. Vlada si je s prilizovanjem samo določenim sindikalnim lobijem uničila pogajalsko pozicijo, saj denarja v proračunu za megalomanske apetite nekaterih ni dovolj.

Kar se tiče pravne države, pa je Golobova vlada že na samem začetku krenila po znani Janševi poti. Brezkompromisno se je Golob vpletal v kadrovanje na policiji, zaradi česar sta odšla ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in v. d. direktorja policije Boštjan Lindav. Eden od kamnov spotike je bilo samovoljno vmešavanje Goloba v organiziranje njegovega osebnega varovanja. On je namreč forsiral Miloša Milovića, ki sploh ni bil zaposlen na policiji, pa je kljub temu prisostvoval na sestankih na ministrstvih, kar je bilo zelo sporno in nezakonito. Danes je ta Milović pravnomočno obsojen na leto in pol zapora zaradi preteklih kriminalnih dejanj. Vsekakor gre pri tem za velik zdrs Goloba in veliko moralno zmago Bobnarjeve in Lindava. V očeh javnosti se tudi poraja dvom glede kadrovanja na NPU in razvoja preiskav finančnih transakcij GEN-I. To bo pokazal šele čas, ki prihaja.

Pokojnine so se letos uskladile zgolj za 5,2 odstotka, inflacija pa je 10-odstotna, prehrana pa se je podražila za 20 odstotkov. Ti podatki kažejo popolno diskriminacijo upokojencev in padec v bedo ogromno starejših državljanov. Pri tem pa Golob in Mesec ponujata neko uskladitev pokojnin v novembru za 1,8 odstotka. Vprašamo jih lahko samo, ali se vlada dela norca iz ljudi?

Po vsem navedenem je zopet na vrsti civilna družba, ki je to vlado že nastavila, da pove kaj si misli. Jesen je že zelo blizu za takšne akcije.

Gorazd Cuznar, Črnomelj