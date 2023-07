Minuli teden smo se odpravili raziskovat Obonjan, manjši otok v šibeniškem arhipelagu, nekoč znan kot Otok mladosti. V rokah novega koncesionarja se je na njem marsikaj spremenilo. Tudi s konceptom ponudbe, ki po novem nagovarja predvsem družine z otroki in aktivne dopustnike. Dobrodošli pa so tudi štirinožni gostje, ki imajo na močno ozelenelem otoku veliko naravne dnevne sence.

Že sam prihod na otok je spektakularen, saj gostje in obiskovalci tja ne pripotujejo z avtomobilom – otok nima lastnega parkirišča, zato gostom ponudijo nekaj cenovno sprejemljivih ponudb za parkiranje v bližini šibeniškega glavnega pomola –, ampak z ladjo Zvjezdica, uradnim prevoznikom obonjanskega letovišča. Vožnja traja približno eno uro in je nadvse prijetna, čas pa hitro mine, saj se med potjo odpirajo razgledi na kanal svetega Anteja in trdnjavo svetega Nikolaja.

Namestitev v slogu mediteranskega glampinga

Vonj po borovcih, borovi storži ob poteh, rahel vetrič, žvrgolenje ptic, mir in tišina … To so prvi vtisi, ki jih je mogoče v enem stavku strniti ob prihodu na otok, ki po zatrjevanju gostitelja še vedno ohranja pristni robinzonski pridih. Tudi zaradi namestitev v slogu mediteranskega glampinga v mobilnih hišicah (island homes)​, luksuznih šotorih (glamping lodges​) in malo manj luksuznih šotorih (o-tents​), ki tako kot vse drugo na otoku ponujajo ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno. Sami smo lahko preverili udobje manjše mobilne hiške, v večernih urah pa uživali na terasi pred sobo, kjer nam je družbo delal le šum morskih valov, v zgodnjih jutranjih urah pa nekaj osvežilnih dežnih kapelj. Na otoku je 274 klimatiziranih nastanitev za dve do štiri osebe, skupna zmogljivost pa je 852 gostov, ki imajo na voljo tudi brezplačen wi-fi, zunanji bazen z morsko vodo, dve restavraciji, bar, picerijo, zdravstveno osebje in druge ugodnosti. Kot smo že omenili, pa so dobrodošli tudi hišni ljubljenčki.

Otok velikosti zgolj 136 hektarjev ponuja kar nekaj možnosti za aktivnosti. Kot smo lahko večkrat slišali od gostitelja, smo predvsem slovenski gostje tisti, ki povprašujemo po športni ponudbi. Poleg manjšega košarkaškega igrišča in zunanjih naprav za fitnes si lahko na otoku izposodite sup, kajak, priporočajo pa tudi snorkljanje. Žal vam na otok ne bodo dovolili vzeti svojega kolesa, lahko pa se sprehajate ali tečete po urejeni poti, speljani po otoku, ki je primerna tudi za potiskanje otroškega vozička. V večernih urah pa nikar ne zamudite ogleda zvezd, ki se vam ponujajo na južni strani otoka, ali pa s kajakom sledite sončnemu zahodu. Pa še to: vsako jutro ob sedmi uri se lahko udeležite vodene vadbe joge.

Zvoki otoka Za 15. julija je na otoku Obonjan predviden edinstven koncert, ki ga bo gostil amfiteater. Z zabavo vrhunske skupine in didžeja želi organizator otok, ki je bil dolgo zaprt za javnost, približati mestu, ne samo Šibeničanom, ampak tudi njihovim gostom. Za turiste je takšna prireditev, pa tudi odkrivanje Obonjana kot izletniškega kraja, nekaj fantastičnega, saj daje njihovemu dopustu dodatno vrednost.