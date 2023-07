Naselje se je razvilo ob zalivu, vsekanem v stene gore Učke, njegova plaža Sipar pa je ena najlepših v Kvarnerju. Poleg glavne plaže je v okolici še nekaj manjših naravnih plaž, ki so dobro skrite pred očmi sprehajalcev. Gorska pobočja, ki vodijo do Mošćenic, so prepredena s številnimi potmi in stezami, ki so nekdaj služile za povezave med hribovskimi bivališči in delovišči v obmorskem pristanišču, danes pa so idealne za sprehode in bivanje v naravi.

Med pobočnimi potmi najbolj izstopa pot Trebišća–Perun, ki je zasnovana kot detektivska zgodba in obiskovalcem prek postopnih sledi razkriva osnove verovanj in mitoloških bitij, v katera so verovali stari Slovani. Mošćeniška Draga je kraj, ki ga za svoje počitnice danes izbirajo tisti gostje, ki si želijo sprostitve v pomirjujoči naravi, v preteklosti pa je bila cilj plemičev, ki so s kočijami prihajali v svoje vile v Opatiji, da bi se z barčicami prevažali po istrskem morju.

Hiša morja kaže na bogato kulturno dediščino

V središču mesteca stoji poseben muzej Hiša morja, nameščen na precej utesnjenem prostoru, ki je v preteklosti zadostoval za domovanje ene primorske družine. Skozi predmete, ki so jih prispevali lokalni prebivalci, hiša obiskovalcem predstavi življenje ribičev in njihovih družin. Muzej, ki se razprostira po dveh nadstropjih, obiskovalke in obiskovalce popelje skozi tri teme: ribištvo, pomorstvo in tradicionalno ladjedelništvo. Razstava pa se nadaljuje tudi na pomolu čez cesto, kjer si lahko ogledamo razstavne table z zgodbami o življenju na obali in vseh pomembnih dogodkih v preteklosti. Muzej so oblikovali v okviru projekta Mala barka, financiranim iz evropskih sredstev. Njegov glavni cilj je promocija hrvaške obmorske kulturne dediščine in ozaveščanje o pomenu razvoja ribiških panog za turizem in preživetje ljudi v Mošćeniški Dragi v preteklosti. Skozi razstavo nas popelje izkušeni profesor na Fakulteti za pomorstvo Univerze v Reki, dr. Robert Mohović, ki je bil tudi eden izmed glavnih pobudnikov za ustanovitev Hiše morja.

V projektih Mala barka 1 in Mala barka 2 so hrvaški turizem povezali s slovenskim, v projektu Arca Adriatica pa z italijanskim. »S projekti želimo ozavestiti domačine, da je tudi njihova dediščina pomembna. Turistom pa predstavimo, kako se je mestece razvijalo,« je pojasnila pristojna za evropske projekte v Primorsko-goranski županiji Iris Bruketa, ki je dodala, da je bil projekt Štorija od mora, katerega del sta tudi projekta Mala barka 1 in 2, sofinanciran s sredstvi Evropske unije iz evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Morske dobrote med vožnjo z barko

Atrakcija, ki prav zagotovo navduši vse turiste, pa je vožnja z butično ribiško barčico. Lili Stipanić in njen mož turiste že nekaj let vozita na oglede zalivov ob Mošćeniški Dragi, tiste z malo več časa pa tudi do Cresa. Barčica, ki sprejme največ 12 ljudi, se kmalu po izplutju iz manjšega pristanišča prelevi v pravo morsko restavracijo. Hrana je, tako kot se za lokacijo spodobi, morska. Za predjed gostom prineseta inčune s čebulo v oljčnem olju, čemur sledi svež brancin ob krompirju in blitvi. Po sladici, palačinkah z domačo slivovo marmelado, gostom postrežeta tudi s sveže ulovljenimi škampi. Ker gostom škampi pogosto predstavljajo izziv, se pred začetkom podučijo, kako jih morajo jesti, da iz njih dobijo tisto, kar je najboljše.

Po vožnji z ladjico si lahko odpočijemo na bližnji plaži, ki je dolga približno dva kilometra in se razprostira vzdolž celotnega mesta. Z nje se odpira razgled na Kvarnerski zaliv in celotno naselje, v daljavi pa lahko opazujemo otok Cres. Ob plaži stojijo restavracije, slaščičarne, kavarne, smuti bar in potapljaški center, v bližini pa je tudi točka turističnega združenja, ki ponuja vse informacije.