Tovrstne primere nevarnosti lahko vidimo in slišimo vsak dan iz Laosa, Kambodže, Vietnama in drugih azijskih držav, kjer so bile uporabljene. Samo v Laosu je po nekaterih podatkih še vedno milijon tovrstnih bomb tik pod zemljo, ki še vedno niso eksplodirale in vsako leto vzamejo okoli 100 do 200 življenj ter povzročijo številne invalidnosti. Seveda so vse ameriške izdelave iz časa vietnamske vojne.

Če se odpravite v Kambodžo, bodo v sklopu njihove ponudbe obiska pokrajin najeli celo nekaj psov, ki bodo hodili pred vašo skupino, da jih bo, če bodo tam bombe in mine, razneslo in vam tako morda omogočili pot čez področje.

Tovrstne bombe so bile uporabljene tudi v Siriji, Afganistanu in celo v Srbiji leta 1999, ko so z njimi letala Nata napadle nič hudega sluteče prebivalce Niša in okolice.

Nedavno, 26. junija, smo obeležili slovenski dan civilnih invalidov vojn Slovenije in se po proslavi 20. junija v Gorjuši pri Dobu razšli z močnim imperativom – Nikoli več vojn!

Pričakujemo, da bo takšno mnenje delila tudi naša vlada, ki se, po izjavah sodeč, bori proti tovrstnim kršitvam človekovih pravic po svetu.

Borut Pogačnik, Združenje invalidov – Forum Slovenije