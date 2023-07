Ministra Bratušek in Poklukar sta danes obiskala Darsov Regionalni nadzorni center Ljubljana v Dragomlju pri Domžalah. V okviru obiska sta se seznanila z delovanjem nadzornih centrov Darsa in prometnoinformacijskega centra ter s projekti, ki omogočajo večjo varnost in pretočnost prometa na avtocestah.

Po besedah predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka se promet v Sloveniji povečuje tudi do 10 odstotkov letno, povečuje pa se tudi število različnih incidentov. Samo lani so pristojni na avtocestnem omrežju zabeležili več kot 38.000 različnih incidentov, »kar zahteva dodatne ukrepe in hitro reagiranje naših zaposlenih v nadzornem centru Darsa,« je v izjavi za javnost poudaril Hajdinjak.

Predsednik Darsove uprave je oba ministra danes sicer seznanil tudi s številnimi projekti za upravljanje prometa, kot so pametne avtoceste, prometna digitalizacija in implementacija inteligentnih transportnih sistemov, je naštel Hajdinjak.

»Glede digitalizacije in pametnega upravljanja prometa smo na pravi poti. Seveda še nismo tam, kjer bi si želeli, ampak stvari tečejo v pravo smer,« je po današnjem sestanku izpostavila ministrica Bratušek.

Kot je dejala, si na ministrstvu prizadevajo upravljanje prometa izboljšati v tolikšni meri, da bodo zastoji čim manjši, česar sicer ne bo mogoče doseči čez noč.

Zastoje in gneče na cestah ministrica pripisuje predvsem številnim obnovam, ki potekajo ta čas, tudi na železniški infrastrukturi. »Ko bodo obnove končane, bo situacija boljša,« je poudarila ministrica in udeležence v prometu prosila za razumevanje.

Glede stalnih pozivov avtoprevoznikov k ureditvi prometnih razmer, pri čemer avtoprevozniki med drugim pozivajo k ureditvi tretjega voznega pasu na ljubljanski obvoznici in avtocestnih vpadnicah v prestolnico, pa je ministrica poudarila, da so omenjeni projekti na mizah. Vendar pa to ni nekaj, kar lahko naredimo z danes na jutri, je poudarila Bratušek.

»Slovenska policija tudi po ukinitvi avtocestne policije ostaja na slovenskih avtocestah,« pa je v izjavi za javnost poudaril minister Poklukar. Po njegovi oceni se je promet na avtocestah povečal predvsem v smeri proti Hrvaški, kar pripisuje vstopu naše sosede v schengensko območje.

Po Poklukarjevih besedah trenutno na avtocestnem križu deluje 11 policijskih patrulj, v naslednjem letu pa si želijo njihovo število povečati. Prav tako želijo oblikovati stalno ekipo policistov, ki bo delovala v prometnoinformacijskem centru, saj »ravno hitrost informacij in pravilno ukrepanje na cesti lahko prepreči ne samo večje zastoje, ampak tudi omogoči hitrejšo obravnavo prometnih nesreč in preusmeritev prometnega toka na obvozne ceste,« je poudaril minister.

Tudi Poklukar je ljudi pozval k strpnosti v prometu, je pa opozoril, da do zastojev ne prihaja le v Sloveniji, ampak po vsej Evropi.

K bolj pretočnemu in varnemu prometu bi lahko prispevalo tudi sekcijsko merjenje hitrosti na najbolj kritičnih odsekih slovenskega avtocestnega križa, za katerega postopki trajajo že dlje časa.

Kot je pojasnil predsednik Darsove uprave, prejšnji razpis ni bil uspešen, zato zdaj pripravljajo novo razpisno dokumentacijo, novi razpis pa bo predvidoma objavljen po koncu počitnic. Na Darsu so sicer skupaj s policijo določili nekaj avtocestnih odsekov, kjer prihaja do največjih kršitev.

V sekcijskem merjenju hitrosti rešitev vidi tudi minister Poklukar, ki napoveduje še, da bodo policisti poslej redkeje opozarjali voznike in pogosteje ukrepali, tudi kaznovali z globami.