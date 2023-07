Pospešen razvoj umetne inteligence krepi strahove, da bodo določeni profili delovnih mest zaradi avtomatizacije izginili, poročilo OECD o trgu dela povzema francoska tiskovna agencija AFP. Organizacija sicer izpostavlja, da zaenkrat dokazov o negativnih posledicah umetne inteligence na zaposlovanje ni.

»Medtem ko je uporaba umetne inteligence še razmeroma nizka, pa njen hiter napredek, padajoči stroški in vse večja razpoložljivost delavcev z znanji s področja umetne inteligence kažejo, da bi bila lahko gospodarstva držav OECD na robu revolucije,« so zapisali v poročilu.

OECD izpostavlja potencialne koristi rabe umetne inteligence, a obenem pomembna tveganja, ki jih je treba po njihovem prepričanju nasloviti takoj. Ključnega pomena je, da se zberejo podatki o uporabi umetne inteligence na delovnih mestih, vključno s podatki o tem, katera delovna mesta se bodo zaradi njene rabe spremenila, izginila in katera bodo nastala, so zapisali pri OECD.

Kot je v poročilu zapisal Stefano Scarpetta, pristojen za trg dela pri OECD, je uporaba umetne inteligence na splošno skoncentrirana v velikih podjetjih, kjer še vedno eksperimentirajo z novo tehnologijo. »Jasno pa je, da obstaja velik potencial za širšo rabo umetne inteligence, kar vzbuja strah pred znižanjem plač in izgubo delovnih mest,« je dodal. Po podatkih OECD delovna mesta z največjim tveganjem za avtomatizacijo predstavljajo 27 odstotkov vseh zaposlitev.

»Uporaba umetne inteligence prinaša tudi etične izzive, povezane z varovanjem podatkov in zasebnosti, preglednosti in razložljivosti, pristranskosti in diskriminacije, samodejnega odločanja in odgovornosti,« je dodal Scarpetta. Prednosti umetne inteligence morajo delavci in delodajalci po njegovem prepričanju izkoristiti skozi usposabljanje in socialni dialog.