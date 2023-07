Razpisna komisija je sicer konec junija objavila, da razpisne pogoje izpolnjujejo štirje od sedmih prijavljenih kandidatov. Po tedanjem poročanju medijev so bili to Martič, Gerič, Kardum in Krišelj. Vendar je komisija po preverjanju nekaterih podatkov na ta seznam po poročanju portala N1 kasneje uvrstila še Dularja.

Razpisna komisija se je v ponedeljek sestala na razširjeni seji. Nanjo so povabili vse člane 17-članskega sveta in večina jih je tudi prišla, je povedala predsednica razpisne komisije Špela Stare, ki je sicer namestnica predsednika sveta.

Krišelj je svojo strokovno pot začel na RTVS, Martič je bil v obdobju od leta 2019 do 2021 pomočnik takratne direktorice Televizije Slovenija (TVS) Natalije Gorščak, Gerič je odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu TVS, Kardum je direktor Centra urbane kulture Kino Šiška, Dular pa je bil v preteklosti pomočnik nekdanjega generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca.

Izbrani predsednik uprave bo moral med kandidati za dva člana uprave svetu zavoda predlagati dva kandidata do 17. julija. Po informacijah, ki krožijo v javnosti, razpisne pogoje izpolnjujejo nekdanji generalni direktor zavoda Marko Filli, zdajšnji v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough, Andrej Trček, ki je med drugim delal v Multimedijskem centru (MMC) RTVS in odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek, prav tako pa tudi Gerič, Dular in Kardum, ki kandidirajo tako za člana kot za predsednika uprave. Predlagana kandidata se bosta svetu zavoda predstavila 19. julija, zatem pa bodo glasovali o njiju.

Tretjega člana uprave bodo iz svojih vrst izvolili zaposleni na RTVS. Prvi krog bo 25. julija. Kandidati so predsednik sveta delavcev Robert Pajek, športna novinarja Urban Laurenčič in Franci Pavšer ter voditeljica TV Dnevnika Jasmina Jamnik.

Uprava bo v skladu z novelo zakona o RTVS, ki je bila potrjena na referendumu novembra lani, vodila zavod namesto generalnega direktorja, kot je veljalo po prejšnji ureditvi. Odločala bo z večino glasov vseh svojih članov. V primeru enakega števila glasov bo odločilen glas predsednika uprave.