»Ko sem se zbudila v bolnišnici, sem najprej pomislila na svoje otroke. Moja druga misel je bila, da ne želim razočarati nikogar, ki je kupil vstopnice za mojo turnejo,« je sporočila 64-letna glasbenica in dodala, da se osredotoča na svoje zdravje in krepitev, vrnila pa se bo takoj, ko bo mogoče.

»Zahvaljujem se vam za vašo pozitivno energijo, molitve ter besede zdravljenja in spodbude. Čutim vašo ljubezen,« je sporočila.

Zaradi bolezni je morala prestaviti skoraj razprodano turnejo Celebration s 84 koncerti, ki bi se morala začeti 15. julija, preden je njen menedžer Guy Oseary prejšnji mesec povedal, da je pevka zaradi resne bakterijske okužbe več dni preživela na intenzivni negi v bolnišnici.

V ponedeljek je povedala, da bo evropski del turneje, ki naj bi se začel 14. oktobra v Londonu, začela po načrtu, koncerte v ZDA, ki so bili predvideni pred tem, pa bo prestavila na kasnejše datume.

Kmalu po Madonnini izjavi je koncertni velikan LiveNation potrdil, da bodo severnoameriški koncerti, načrtovani pred 8. oktobrom, prestavljeni. Podjetje je sporočilo, da bo nov koledar objavljen v najkrajšem možnem času.

Med postanki v ZDA naj bi bili Detroit, Chicago, Miami in New York, kjer je začela svojo pot med zvezde. Dobitnica grammyjev je med drugim znana po uspešnicah, kot sta Like A Virgin in Material Girl.

Leta 2020 je zaradi poškodbe, ki jo je utrpela na turneji Madame X, prestala operacijo zamenjave kolka. Konec prejšnjega tedna so Madonno opazili v dobrem razpoloženju na sprehodu s prijateljem v New Yorku, kot je razvidno s fotografij, ki jih je prvi objavil voditelj zabavnega programa na TikToku.