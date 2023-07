Matura 2023: Poglabljanje v probleme

Po vrsti let, zaznamovanih z epidemijo, so gimnazijci in dijaki srednjih šol včeraj dočakali rezultate splošne in poklicne mature. Maturirala je generacija, ki je že v prvem letniku srednješolskega izobraževanja prešla na šolanje na daljavo. Na tak način – z nenehnimi spremembami režimov prisotnosti v razredih in pred ekrani – so šolanje preživeli večino časa. Šele v zadnjem letu ni bilo več dvoma: pripravam na maturo so se lahko povsem posvetili pred tablo, v neposrednem stiku z učitelji.