Njegovo ime in karizma sta presegla meje športa, postal je globalna zvezda, toda kljub izjemnim uspehom na zelenicah za golf se je v zasebnem življenju boril z demoni. Bogastvo vedno ne prinaša sreče, to je na svoji koži občutil tudi ameriški zvezdnik. Decembra leta 1975 se je v Kaliforniji rodil s krstnim imenom Eldrick Tont Woods, malce kasneje je dobil vzdevek Tiger. Vzdevek mu je še kot otroku nadel oče Earl Woods, kot poklon vojaku, s katerim je skupaj služil med vietnamsko vojno. Vojaku je bilo ime Vuong Dang Phong, vendar je bil splošno znan kot Tiger. Earl Woods je menil, da to ime simbolizira pogum, moč in odločnost, kar so bile lastnosti, ki jih je želel videti tudi pri sinu. Earlov sin je več kot upravičil ime, saj je bil dolga leta nesporna številka ena svetovnega golfa in vrhunski šampion.

Veliko spoštovanje goji do njega tudi legendarni Air Jordan

Leta 1996 je postal profesionalni igralec in je hitro zaslovel, je prvi po številu zmag na turnirjih PGA Tour, drugi po številu zmag na glavnih turnirjih sezone (majorjih) in je lastnik številnih rekordov v golfu. Leta 2000 po nastopu na OP Velike Britanije je s 24 leti postal najmlajši igralec, ki je osvojil turnir za grand slam. S 15 zmagami na največjih prvenstvih je na drugem mestu za še eno legendo, Jackom Nicklausom, ki je osvojil tri več (18).

Tiger Woods si je s svojimi dosežki prislužil izjemno spoštovanje in občudovanje številnih znanih osebnosti. »Je najboljši vseh časov. Njegovi dosežki na igrišču govorijo sami zase. Je standard, po katerem se bodo merile vse prihodnje generacije,« je o njemu dejal profesionalni igralec golfa in njegov dolgoletni tekmec Phil Mickelson. Zgovorna je tudi izjava legendarnega košarkarja Michaela Jordana, ki veliko prostega časa nameni igranju golfa, sicer pa je tudi dober Woodsov prijatelj: »Verjetno je najboljši športnik, kar sem jih kdaj videl.« Woods ni bil izjemno uspešen le na igriščih, temveč tudi v poslovnem svetu, leto 2021 pa je bilo (v negativnem smislu) zanj prelomno.

Prometna nesreča mu je spremenila življenje

Na prve težave je sicer naletel leta 2009, ko je prvič krepko umazal svojo javno podobo. Povzročil je prometno nesrečo blizu svojega doma na Floridi, ko je trčil v gasilski hidrant, drevo in v več živih mej. Odnesel jo je z lažjimi poškodbami, nesreča pa je privedla do kasnejšega razkritja njegove zakonske nezvestobe. Vrstila so se številna poročila in izjave žensk, s katerimi je imel razmerja in so pričala o njegovih skokih čez plot. To je povzročilo velik škandal, posledica pa je bila ločitev od takratne žene Elin Nordegren, s katero sta imela dva otroka, sina in hčerko. To je vplivalo tudi na njegove zaslužke in sponzorstva, saj je več podjetij z njim prekinilo stike.

V tistem obdobju, leta 2010, je Woods javno spregovoril na televiziji in priznal, da je opravil 45-dnevni terapevtski program. »Mislil sem, da lahko uidem vsem posledicam, ne glede na to, kaj naredim. Verjel sem, da sem vse življenje trdo delal in da si zaslužim, da uživam v vseh skušnjavah, ki me obkrožajo. Počutil sem se upravičenega do tega. Zahvaljujoč denarju in slavi mi ni bilo potrebno daleč, da bi jih našel. Motil sem se. Bil sem neumen,« se je Tiger Woods pokesal v izjavi.

Kasneje se je videval z znanimi obrazi iz sveta športa in zabave, leta 2013 je bil v zvezi z ameriško smučarsko zvezdnico Lindsey Vonn, a je ljubezen ugasnila po dobrih dveh letih. V novih težavah se je znašel maja 2017, ko ga je blizu njegovega doma zjutraj aretirala policija zaradi vožnje pod vplivom alkohola in drog. Na zaslišanju je priznal krivdo za nepremišljeno vožnjo, dobil je leto dni pogojne kazni in je moral opraviti 50 ur družbeno koristnega dela ter redno opravljati teste na droge.

Po avtomobilski nesreči leta 2021 še vedno ni pravi

Nato pa je prišla zadnja prelomnica. Bilo je 23. februarja 2021, ko je bil Woods znova vpleten v še precej hujšo avtomobilsko nesrečo, kot je bila tista iz leta 2009. Po trčenju z drugim avtomobilom je bil hospitaliziran v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju, kjer so mu poleg zlomljenega gležnja operirali še na več mestih zlomljeno desno nogo. Ta je bila tako hudo poškodovana, da so po njegovih besedah zdravniki takrat razmišljali celo o amputaciji.

V intervjuju za Golf Digest novembra 2021 je Woods sporočil, da je njegova kariera profesionalnega igralca golfa končana, čeprav bo še naprej igral »nekaj tekem na leto«. Prvič po prometni nesreči se je nato na turnejo PGA vrnil na mastersu 2022, a je bil daleč od forme in rezultatov, ki jih je nizal pred tem. Ob tem se je dobro zavedal, da je imel tudi kar nekaj sreče, da lahko hodi in je trezno ocenil svoje možnosti v nadaljevanju kariere: »Ne vem, koliko jih še imam pred sabo (turnirjev, op.p.),« je dejal. »Imam veliko srečo, da imam nogo. V prihodnosti ne bo nikoli več tako, kot je bilo. Ne morem se pripravljati in igrati toliko turnirjev, kot bi si želel, vendar je to v redu in s tem sem zadovoljen,« je bil pomirjen s situacijo.

Prvi zaslužil milijardo dolarjev

Že pred nesrečo se je ubadal s številnimi poškodbami, tako s koleni kot s hrbtom, ki so zahtevale več operacij in so krepko vplivale na njegove rezultate na najvišji ravni. Zaradi kroničnih težav s hrbtom je bil petkrat operiran, nazadnje leta 2020. Letos aprila je moral znova pod kirurški nož zaradi gležnja in njegovo okrevanje še traja. »Njegova prisotnost v igri golfa je neizmerna, saj je vplival na to igro na načine, o katerih smo lahko nekateri le sanjali. Zanj je zdaj pomembno le, da bo zdrav. Kdo ve, ali ga bomo še videli ali ne? Mislim, da nihče od nas tega ne jemlje več za samoumevno,« je dejal mladi Američan Collin Morikawa, ki se je rodil v Los Angelesu dva meseca preden je Woods leta 1997 osvojil svojo prvo veliko lovoriko, Tiger pa je eden od njegovih najstniških idolov.

Revija Forbes je leta 2009 zapisala, da je Woods prvi profesionalni športnik na svetu, ki je v svoji karieri zaslužil več kot milijardo ameriških dolarjev. Leta 2017 je Woods veljal za najbolje plačanega golfista na svetu, leta 2022 pa je postal prvi v tem športu, ki je bil vreden (neto) več kot milijardo dolarjev. Ne glede na številne težave je zaradi izjemne nadarjenosti, vrhunskih dosežkov in pokalov, ki jih je osvojil, postal legendarna osebnost v svetu športa. »Tiger Woods je pravi prvak. Navdihuje številne ljudi, ne le zaradi svojih spretnosti na igrišču za golf, temveč tudi zaradi načina, kako se je spopadal z nesrečami ter dostojanstveno in elegantno zastopal ta šport,« je ocenil nekdanji predsednik ZDA Barack Obama.

*** Mislil sem, da lahko uidem vsem posledicam, ne glede na to, kaj naredim. Verjel sem, da sem vse življenje trdo delal in da si zaslužim, da uživam v vseh skušnjavah, ki me obkrožajo. Počutil sem se upravičenega do tega. Tiger Woods, igralec golfa