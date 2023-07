»Z mislimi sem že pri Hurkaczu. Gre za specialista na travnati površini, zato vem, da me čaka težko delo.« Ko teniški as Novak Đoković izreče takšne pohvale nasprotniku, to nikakor ne naredi iz vljudnosti. Šestintridesetletni Srb je nemudoma po zmagi proti Stanislavu Wawrinki v tretjem krogu Wimbledona vedel, da ga v osmini finala čaka precej težje delo. To se je na koncu tudi uresničilo, saj je proti Poljaku, ki je visok kar 196 centimetrov, močno trpel. Hubert Hurkacz je s servisi bombardiral nasprotnika in pri enem izmed asov postavil tudi hitrostni rekord letošnjega turnirja (226,2 km/h). A Đoković je pritiske zdržal in po dveh osvojenih nizih v nedeljo, obakrat v podaljšani igri, včeraj dokončal delo.

Da sta Đoković in Hurkacz obračun igrala v dveh dnevih, je zasluga pravila, ki so ga v Wimbledonu sprejeli leta 2009. Takrat so na osrednjem igrišču namestili streho, kar je pomenilo, da bi se lahko dvoboji po zaprtju in prižigu reflektorjev zavlekli pozno v noč. Takšni primeri so pogosti na odprtih prvenstvih Avstralije, Francije in ZDA. A to ni bilo povšeči lokalnim mestnim oblastem, ki so zeleno luč za namestitev strehe pogajali s »policijsko uro« ob enajstih po angleškem oziroma ob polnoči po našem času. S tem so želeli zaščititi prebivalce v Wimbledonu, saj bi navijači po njihovem mnenju po obračunih, ki bi se zavlekli v noč, povzročali preveč hrupa in nemir.

Ob tem so mislili tudi na varnost obiskovalcev, ki imajo ob »policijski uri« še dovolj časa, da se do svojih domovanj vrnejo z javnimi prevoznimi sredstvi. Organizatorji turnirja v Wimbledonu se tako močno trudijo, da dogovora ne kršijo, in po potrebi obračune, ki se približujejo omenjeni uri, prekinejo že predčasno. A zgodi se tudi, da to ni mogoče. Kot denimo leta 2018, ko sta Rafael Nadal in Đoković v tretjem nizu, pred tem sta si razdelila prva dva, igrala podaljšano igro in jo zaključila dve minuti po enajsti po tamkajšnjem času.

Đoković je v nedeljo proti Hurkaczu znova dokazal, da je v psihološkem smislu na vrhuncu, saj je dobil obe podaljšani igri. V prvi je zaostajal že s 3:6, a jo dobil 8:6, v drugi s 4:5, pri čemer je imel Poljak na voljo dva servisa. Tudi ta se je končala z 8:6 za Srba, ki je tako dobil že 14 zaporednih podaljšanih iger na grand slamih, s čimer je postavil nov rekord. Včeraj je sicer Hurkacz dobil tretji niz s 7:5, ko pa mu je Đoković v četrtem po skoraj treh urah igre prvič odvzel servis, je bilo jasno, da je zmagovalec odločen.

»Čestitke Hurkaczu, ki je odigral izjemen dvoboj. Ne spomnim se, kdaj bi se počutil tako nemočnega ob serviranju nasprotnika. Je eden najboljših serverjev na svetu in odkrito lahko povem, da nisem užival v igri. V pomembnih trenutkih sem se zbral in imel tudi nekaj sreče, predvsem v prvem nizu. Kaj lahko bi se vse skupaj obrnilo v drugo smer,« je bil odkrit Novak Đoković, ki je dosegel 32. zaporedno zmago v Wimbledonu, na osrednjem igrišču pa ni izgubil že kar deset let. »Povezan sem s tem igriščem. Vsakič, ko na njem zmagam, mi da to še dodatno samozavest pred naslednjim obračunom. Upam, da bo ljubezensko razmerje trajalo še dolgo časa.« Naslednji, ki ga bo imel priložnost prekiniti, je sedmi nosilec, Rus Andrej Rubljov. »Ima enega najboljših forehandov na svetu, zato se moram dobro pripraviti. Nasprotniki bodo samo še težji, čeprav se to po spopadu proti Hurkaczu zdi nemogoče. Rubljov je že nekaj let med desetimi najboljšimi na svetu, silno pa si bo želel prvega preboja v polfinale na grand slamih. Naredil bom vse, da mu to preprečim.«