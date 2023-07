Anketa, dostopna vsem prebivalcem, bo odprta do konca avgusta. Končna odločitev glede same prihodnje podobe bo sprejeta leta 2026. Poleg redne nadgradnje varnostnih lastnosti bankovcev, ki je naloga vseh centralnih bank v boju proti ponarejanju in zlorabam, ter dodatnih izboljšav na področju okoljske sprejemljivosti in obstojnosti fizičnega denarja v obtoku je cilj prenove tudi, da bi bankovci postali bolj povezani z Evropejci. »Po dvajsetih letih je čas, da prenovimo podobo svojih bankovcev in jo približamo Evropejcem vseh starosti in vseh družbenih skupin,« je konec leta 2021 dejala predsednica ECB Christine Lagarde. V centralni banki namreč opozarjajo, da so v zadnjih dveh desetletjih zrasle celotne generacije, ki kot denar poznajo le evro, zato je treba tudi podobo evrskega denarja prilagoditi tej novi realnosti. V Frankfurtu so tudi ugotovili, da ljudje ne vedo, kaj natančno je tema evrskih bankovcev, in da želijo biti vključeni v postopek določanja njihove podobe. Teme so: Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče; Evropska kultura; Evropske vrednote, kot se odražajo v naravi; Prihodnost je tvoja; Roke: skupaj gradimo Evropo; Naša Evropa, naša identiteta in Reke: vodovja življenja v Evropi. V ECB želijo izvedeti, katera tema je ljudem najbolj blizu in kako teme ustrezajo naboru kriterijev, ki jih zasledujejo pri prenovi oblikovne podobe.